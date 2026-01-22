jueves 22 de enero de 2026
El Tiempo: alerta amarilla por tormentas fuertes para el sudoeste bonaerense, que alcanza a Bahía Blanca

La alerta advierte sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche y Agencia DIB
Se desarrollarán tormentas de variada intensidad en varios distritos bonaerenses. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por tormentas fuertes que afecta a gran parte del centro y oeste del país y, en territorio bonaerense, a los distritos del sudeste incluyendo la localidad de Bahía Blanca, zona sensible tras la gran inundación del 7 de marzo de 2025 de la cual se cumplirá un año en poco más de un mes.

Se vienen tres días con temperaturas muy altas.

El tiempo: llegan tres frentes fríos que traerán alivio a las altas temperaturas
El hombre, de 79 años, cayó sobre el techo del Hotel Trébol, y se alojaba en un edificio lindero. 

Tragedia en Mar del Plata: un turista cayó de un octavo piso y no descartan un problema de salud mental

De acuerdo al reporte del SMN, se esperan lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, por lo que siempre es recomendable evitar actividades al aire libre, estar al tanto de las novedades que puedan dar las autoridades y destapar canaletas y desagües con anticipación.

El nivel de alerta amarillo advierte sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

alerta 23 de enero

Los acumulados de precipitación que se estiman para las zonas alcanzadas por la alerta se ubican entre los 40 mm y los 70 mm, con la posibilidad de que dichos valores sean superados de manera puntual. Esta situación incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, dificultades en caminos rurales y afectación de actividades productivas.

El tiempo: llegan tres frentes fríos que traerán alivio a las altas temperaturas

Tragedia en Mar del Plata: un turista cayó de un octavo piso y no descartan un problema de salud mental

Bahía Blanca: puente de la Ruta 3 afectado por la inundación superó la prueba de carga

Con la paritaria trabada, la UTA advierte que si no hay acuerdo el martes habrá paro de ómnibus

Chascomús se prepara para la Fiesta de las Orquestas y Coros Infantiles Juveniles de Argentina

Jugadores de la selección masculina de hockey protagonizaron un vuelco en La Plata

El Plan de la Mariposa se prepara para la nueva edición del Festival Isoca en San Cayetano

Mar Chiquita: convocan a cineastas para el rodaje de la nueva película de Norman Briski

A entrar la ropa: hay alerta naranja por tormentas en el sudoeste bonaerense

Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas en el accidente de Pinamar

El mal estado de las rutas nacionales, una constante. 

El 65% de las rutas nacionales están en mal estado: los tramos críticos en PBA

El hombre, de 79 años, cayó sobre el techo del Hotel Trébol, y se alojaba en un edificio lindero. 

Tragedia en Mar del Plata: un turista cayó de un octavo piso y no descartan un problema de salud mental