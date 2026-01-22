El Tiempo: alerta amarilla por tormentas fuertes para el sudoeste bonaerense, que alcanza a Bahía Blanca

Se desarrollarán tormentas de variada intensidad en varios distritos bonaerenses.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por tormentas fuertes que afecta a gran parte del centro y oeste del país y, en territorio bonaerense, a los distritos del sudeste incluyendo la localidad de Bahía Blanca, zona sensible tras la gran inundación del 7 de marzo de 2025 de la cual se cumplirá un año en poco más de un mes.

De acuerdo al reporte del SMN, se esperan lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, por lo que siempre es recomendable evitar actividades al aire libre, estar al tanto de las novedades que puedan dar las autoridades y destapar canaletas y desagües con anticipación.

El nivel de alerta amarillo advierte sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

alerta 23 de enero Los acumulados de precipitación que se estiman para las zonas alcanzadas por la alerta se ubican entre los 40 mm y los 70 mm, con la posibilidad de que dichos valores sean superados de manera puntual. Esta situación incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, dificultades en caminos rurales y afectación de actividades productivas.

