El Tiempo: alerta amarilla por tormentas fuertes para el sudoeste bonaerense, que alcanza a Bahía Blanca

Se desarrollarán tormentas de variada intensidad en varios distritos bonaerenses.
ElServicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por tormentas fuertes que afecta a gran parte del centro y oeste del país y, en territorio bonaerense, a los distritos del sudeste incluyendo la localidad de Bahía Blanca, zona sensible tras la gran inundación del 7 de marzo de 2025 de la cual se cumplirá un año en poco más de un mes.
De acuerdo al reporte del SMN, se esperan lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, por lo que siempre es recomendable evitar actividades al aire libre, estar al tanto de las novedades que puedan dar las autoridades y destapar canaletas y desagües con anticipación.
El nivel de alerta amarillo advierte sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Los acumulados de precipitación que se estiman para las zonas alcanzadas por la alerta se ubican entre los 40 mm y los 70 mm, con la posibilidad de que dichos valores sean superados de manera puntual. Esta situación incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, dificultades en caminos rurales y afectación de actividades productivas.