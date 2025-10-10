viernes 10 de octubre de 2025
10 de octubre de 2025 - 13:07

El sueño de construirse la casa propia: el 21% de las compras de inmuebles fue de terrenos

En medio de la incertidumbre del mercado crediticio, el primer semestre tuvo una buena venta de lotes en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Vista aérea de terrenos y viviendas.&nbsp;

Mientras el crédito hipotecario desde agosto comenzó a transitar un camino de inestabilidad con subas de tasas y bancos que le pusieron freno a la recepción de nuevas solicitudes, dos de cada diez operaciones de compra de inmuebles en la provincia de Buenos Aires fueron de terrenos. Es decir, el sueño de la construcción de la casa propia sigue presente.

Así se desprende de datos oficiales del primer semestre de este año en el territorio bonaerense, donde el 21% de las operaciones fue de compraventa de terrenos, el 36% de casas y el 29% de departamentos. Detrás de ello se ubican con 6% los locales y con 3% campos y galpones, cada uno.

De acuerdo a un estudio del Colegio Martilleros de la provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba) al que accedió Agencia DIB, el crecimiento en el interés por los lotes es diferente en los diferentes departamentos judiciales del territorio. En ese sentido, por encima de la media se ubicaron el departamento de Pergamino con 53%, seguido por La Plata 41%; Mercedes 40%, Junín y Moreno-General Rodríguez con 27%, Trenque Lauquen 24% y San Nicolás 23%.

Como contrapunto, en los departamentos judiciales de Mar del Plata (48%), Quilmes (50%) y San Isidro (60%) tuvo un alto peso las operaciones de departamentos; mientras que en Morón (59%), Zárate-Campana (60%), San Nicolás (40%), Necochea y Trenque Lauquen (39%) se destacaron las ventas de casas.

Crédito hipotecario: cuáles son las tasas

En medio de la volatilidad, algunos bancos siguen con la oferta de préstamos, pero a tasas muy difícil de sostener. Pasaron de 4 puntos en agosto a alrededor de 10 en la actualidad, y el puntaje crediticio promedio pasó de 610 a más de 900 puntos.

Además, los bancos endurecieron los topes en la relación cuota-ingreso, exigieron mayor antigüedad laboral y elevaron los anticipos mínimos. Cada entidad establece sus propios criterios, pero los valores actuales muestran un umbral que deja fuera a gran parte de la clase media.

En ese sentido, el Banco Nación para pedir un préstamo de unos $100 millones se exige acreditar ingresos por $2.026.741, con una cuota inicial de unos $500 mil mensuales. En el caso de los privados, aunque las tasas son más altas, se solicitan ingresos desde $1.100.000, es decir más bajos, para solicitar un préstamo. (DIB)

