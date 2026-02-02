Pinamar: un juez prohibió las actividades con motos, cuatriciclos y 4x4 en los médanos de La Frontera

La Justicia pone fin al descontrol en la zona de los médanos de Pinamar.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en los médanos de “La Frontera”, uno de los sectores más concurridos y conflictivos de Pinamar durante la temporada de verano. La medida abarca carreras, picadas y pruebas de destreza con cuatriciclos, camionetas 4x4, motos y vehículos similares.

El fallo, dictado por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, responde a una acción de amparo presentada contra la Municipalidad de Pinamar por Pablo Julián Martínez Carignano, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En la presentación se argumentó que en la zona se realizan desde hace años “maniobras temerarias sin autorización ni controles, derivando en accidentes graves y muertes recurrentes, varios de ellos con víctimas menores de edad”, informó El Mensajero de la Costa.

Más orden en los médanos de Pinamar El magistrado fue contundente al señalar que el municipio no puede excusarse en la titularidad privada de los predios para omitir su deber de control y prevención, especialmente ante un riesgo “cierto, conocido y evitable”. Recordó, como ejemplo reciente, el atropello a Bastián Jerez, el niño de 8 años que quedó gravemente herido el 12 de enero pasado.

La medida cautelar, notificada de urgencia al municipio, se mantendrá vigente hasta que la comuna garantice condiciones de seguridad adecuadas, que incluyan señalización, delimitación de áreas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes.

El fallo sienta un precedente relevante para la regulación de actividades en médanos y zonas de alto riesgo en destinos turísticos. Fuente: Agencia DIB

