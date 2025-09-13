El horizonte de las carpas: Mar del Plata pone en marcha el verano

El armado de carpas en Mar del Plata es un ritual que se repite cada septiembre

Mar del Plata comenzó los trabajos de armado de carpas en sus principales balnearios , un ritual que cada septiembre marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el verano . En La Perla , Playa Grande y Punta Mogotes se repite la postal de operarios cavando, nivelando arena y colocando las estructuras de madera que sostendrán las lonas.

Fredy, carpero con años de experiencia en el Balneario 12, explicó que se trata de un trabajo de meses: “Dependés mucho de las condiciones del tiempo, del viento, el alisado de la arena y de una precisión que no puede fallar porque si no se te caen todas las carpas”.

Cada balneario de Punta Mogotes requiere alrededor de 1.246 pozos, unos 300 por parador, para sostener los cuatro palos de cada carpa. El armado completo demanda entre dos y tres meses, siempre que el clima acompañe. El mar funciona como referencia inalterable: “ El mar siempre está a la misma altura y el horizonte no falla , solo hay que esperar que no esté movido para que ayude a ubicarlo”, señaló Fredy.

El viento es uno de los principales obstáculos. “Muchas veces provoca que todo el trabajo de alisado se pierda porque junta la arena en sectores y otra vez hay que pasar la máquina”, remarcó.

Precios, preventa y financiación

Con la llegada de septiembre, los balnearios activaron las promociones de preventa. Juan Salvi, de la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA), indicó que “la mayoría de los clientes son marplatenses que alquilan la temporada completa”.

En la misma línea, Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), afirmó: “Los principales usuarios de los clubes de playa somos los propios marplatenses. Ya vienen contratando los servicios desde el principio de año, los pagan en cuotas y son los primeros que acceden al servicio”.

Respecto a las tarifas, Martín destacó: “Están muy ajustados, estamos muy competitivos. Las principales tarjetas de crédito van a estar financiando en 6 o 12 cuotas, así que Mar del Plata es una opción única”.

La maquinaria del verano

Si el tiempo acompaña, para fines de noviembre todas las carpas estarán listas. Así, Mar del Plata se prepara para recibir a miles de visitantes en una temporada que, según el optimismo de empresarios y autoridades locales, promete superar a la anterior.