viernes 12 de septiembre de 2025
12 de septiembre de 2025 - 09:09

Alquilar una casa en Mar del Plata una semana por inmobiliaria puede costar casi $ 1 millón

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata informó los valores sugeridos para la temporada de verano que viene.

Por Agencia DIB
Mar del Plata se prepara para el verano 2025-26.

Todavía faltan tres meses, pero la ciudad de Mar del Plata ya se prepara para un verano con incertidumbres, frente a una posible devaluación del dólar. Por lo pronto, los martilleros ya fijaron las cifras de los alquileres temporarios de departamentos y casas para la temporada estival. La suba sugerida con respecto al verano pasado es del 25%, y de esta manera alquilar una casa con amigos durante una semana podrá costar casi un millón de pesos.

Estos valores locativos para la temporada 2025-26 fueron anunciados el jueves por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata en una conferencia de prensa.

El presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, señaló que la cifra del 25% de suba se adoptó “en un esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que la inflación interanual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) ronda el 50%”.

Prudencia

Durante la presentación, Rossi destacó que “Mar del Plata es el faro donde mira el turismo” y subrayó la necesidad de “manejarnos con prudencia con los precios ante la competencia de países vecinos y la situación económica actual”.

Luego, el presidente del Colegio de Martilleros marplatense destacó varias sugerencias para los matriculados: “Aconsejamos que la oferta de las unidades y los precios pactados sean en pesos. No somos formadores de precios. ya que los valores son fijados por la oferta y la demanda y van cambiando de acuerdo a la inflación que se vaya produciendo”. Agregó que “de todos modos es nuestra intención informar que Mar del Plata, como los partidos que integran el departamento judicial, ya tienen propiedades en oferta para alquilar. Dada estas consideraciones y teniendo en cuenta las consultas de los propietarios y de los futuros turistas, damos una idea de valores orientativos de los distintos inmuebles, con las variaciones que podrán tener según calidad, estado, ubicación y zona”.

Rossi estuvo acompañado por el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura marplatense (Emturyc), Bernardo Martín, la vicepresidenta 1°, Verónica Berasueta, y la delegada de Balcarce, Carolina Viana.

Valores orientativos

De acuerdo a lo informado, los precios semanales sugeridos para los alquileres temporarios serán:

  • Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000
  • Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000
  • Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000
  • Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Desde el Colegio remarcaron que estos valores son sugeridos y que cada operación quedará sujeta al acuerdo entre propietarios e inquilinos, aunque la orientación busca marcar un equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad en un contexto económico complejo. (DIB)

