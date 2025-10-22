miércoles 22 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 10:10

El Gobierno nacional desafectó un predio ferroviario en Pergamino

Se trata de un importante terreno que pertenecía a la estación de trenes de Alfonzo. Varias corrieron esa suerte en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
La Estación Mariano Alfonzo en Pergamino.

La Estación Mariano Alfonzo en Pergamino.

El Gobierno nacional avanza con su política de reestructuración y desarme del sistema de trenes. Esta vez el Ministerio de Economía resolvió desafectar del uso ferroviario y de la concesión a la empresa Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) un inmueble ubicado en el cuadro de la Estación Mariano Alfonzo, perteneciente a la Línea Mitre – Ramal GM.31, en Pergamino.

Más noticias
Novedades del mercado eléctrico. 

El Gobierno traslada al mercado las decisiones de compra y venta de energía
Una pasajera subiendo al colectivo.

Aumentan desde noviembre los colectivos: cómo quedará el boleto mínimo

La medida fue oficializada mediante una Resolución 1575/25 firmada por Luis Caputo, y le quita de la concesión un inmueble de más de 43.059 metros cuadrados de superficie a esa empresa dedicada al transporte de cargas.

El predio ahora quedará bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de disponer su destino y futura administración. En caso de que se proceda a su enajenación, la resolución dispone que la mensura y el deslinde del terreno se realicen con la intervención de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. (Adifsa) y la participación de la concesionaria NCA.

Según explicaron en la resolución, la decisión se adoptó tras una serie de consultas técnicas y administrativas entre la AABE, la Adifsa y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que no formularon objeciones respecto a la desafectación del uso ferroviario. La empresa, a su vez, manifestó su conformidad con la medida, y solicitó únicamente preservar la operatividad de las vías principales y secundarias en el cuadro de estación, garantizando un margen de seguridad para eventuales emergencias.

El futuro de los trenes

En este contexto, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) advirtió sobre una “emergencia total” en el sistema logístico nacional. “Tenemos rutas donde ya no se puede circular, trenes sin repuestos y vías en pésimas condiciones, además de aviones fuera de servicio por falta de mantenimiento y una logística carísima por el desgaste de los vehículos y los costos de combustible”, señaló en un comunicado.

Lo cierto es que la situación de Pergamino no es la primera en los últimos meses. Solo en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei ya desafectó una decena de terrenos y le quitó la concesión a la empresa correspondiente.

A principios de octubre le tocó al partido de Daireaux, dende la administración nacional le quitó del uso ferroviario más de 84 mil metros cuadrados pertenecientes a la estación Mouras.

Esta decisión, entre otras, se sumó a una serie de medidas similares impulsadas por el Ejecutivo, que ya dispuso la desafectación de estaciones en Barrow (Tres Arroyos), Benito Juárez, Balsa (Lincoln) y Elordi (General Villegas). También sucedió algo similar en la ciudad de Olavarría. ( DIB)

Temas
Ver más

El Gobierno traslada al mercado las decisiones de compra y venta de energía

Aumentan desde noviembre los colectivos: cómo quedará el boleto mínimo

Mientras el Gobierno Nacional celebra el "Día de la raza", en Provincia es el "Día de la diversidad"

Polémica respuesta: para Vialidad la Ruta 3 en Azul está "en buen estado"

Mar del Plata: diseñan plantillas para que ciegos y disminuidos visuales tengan garantizado su derecho al voto secreto

Ley de Nietos: finaliza el plazo para tramitar la ciudadanía española

Fuerte temporal en el centro bonaerense: lluvias, granizo, rayos y techos volados

El Gobierno autorizó a una aerolínea argentina a operar de forma regular

Moscas blindadas: el gen rebelde que desarma los insecticidas en las granjas avícolas

Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El viento destrozó el techo de la pileta municipal de Benito Juárez.

Fuerte temporal en el centro bonaerense: lluvias, granizo, rayos y techos volados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La máxima altura de la Reserva Natural es el Cerro de la Alta Carpa, con sus 1060 metros. (@ambienteprovincia)

Reserva Natural Sierras Grandes: en el corazón de la Provincia de Buenos Aires

Por  Agencia DIB