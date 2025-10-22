El Gobierno nacional desafectó un predio ferroviario en Pergamino

El Gobierno nacional avanza con su política de reestructuración y desarme del sistema de trenes . Esta vez el Ministerio de Economía resolvió desafectar del uso ferroviario y de la concesión a la empresa Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) un inmueble ubicado en el cuadro de la Estación Mariano Alfonzo , perteneciente a la Línea Mitre – Ramal GM.31 , en Pergamino .

La medida fue oficializada mediante una Resolución 1575/25 firmada por Luis Caputo , y le quita de la concesión un inmueble de más de 43.059 metros cuadrados de superficie a esa empresa dedicada al transporte de cargas .

El predio ahora quedará bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) , organismo encargado de disponer su destino y futura administración. En caso de que se proceda a su enajenación, la resolución dispone que la mensura y el deslinde del terreno se realicen con la intervención de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. (Adifsa) y la participación de la concesionaria NCA.

Según explicaron en la resolución, la decisión se adoptó tras una serie de consultas técnicas y administrativas entre la AABE, la Adifsa y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) , que no formularon objeciones respecto a la desafectación del uso ferroviario. La empresa, a su vez, manifestó su conformidad con la medida, y solicitó únicamente preservar la operatividad de las vías principales y secundarias en el cuadro de estación, garantizando un margen de seguridad para eventuales emergencias.

El futuro de los trenes

En este contexto, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) advirtió sobre una “emergencia total” en el sistema logístico nacional. “Tenemos rutas donde ya no se puede circular, trenes sin repuestos y vías en pésimas condiciones, además de aviones fuera de servicio por falta de mantenimiento y una logística carísima por el desgaste de los vehículos y los costos de combustible”, señaló en un comunicado.

Lo cierto es que la situación de Pergamino no es la primera en los últimos meses. Solo en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei ya desafectó una decena de terrenos y le quitó la concesión a la empresa correspondiente.

A principios de octubre le tocó al partido de Daireaux, dende la administración nacional le quitó del uso ferroviario más de 84 mil metros cuadrados pertenecientes a la estación Mouras.

Esta decisión, entre otras, se sumó a una serie de medidas similares impulsadas por el Ejecutivo, que ya dispuso la desafectación de estaciones en Barrow (Tres Arroyos), Benito Juárez, Balsa (Lincoln) y Elordi (General Villegas). También sucedió algo similar en la ciudad de Olavarría. ( DIB)