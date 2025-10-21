martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 10:11

Confirman el cierre definitivo del tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

Trenes Argentinos dio de baja el histórico ramal, que estaba paralizado desde 2023. La medida se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024.

Por Agencia DIB
Un tren recorriendo la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Un tren recorriendo la provincia de Buenos Aires. 

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Más noticias
Personal médico en una cirugía. 

La Provincia lanzó una "maratón quirúrgica" para operar a 1000 pacientes de vesícula
El momento de la explosión en la escuela de Pergamino. 

Cómo evoluciona la salud de la nena herida por la explosión en una escuela de Pergamino

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

En declaraciones a La Nueva, Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros "era un servicio muy importante para la ciudad" y lamentó que "el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja".

"Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir", amplió. (DIB)

Temas
Ver más

La Provincia lanzó una "maratón quirúrgica" para operar a 1000 pacientes de vesícula

Cómo evoluciona la salud de la nena herida por la explosión en una escuela de Pergamino

Promulgan las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero sin aplicación

Financiamiento Universitario: martes y miércoles de paros por la no aplicación de la ley

Issue lanza campaña que refuerza la importancia del autotesteo en la prevención del cáncer de mama

Como en el Louvre, pero en La Plata: el día del robo de cuadros en el Teatro Argentino

Habilitan herramienta que permite a jubilados de PAMI resolver reclamos médicos

La historia de dos bonaerenses a las que una mamografía les salvó la vida

La Anmat prohibió un antibiótico inyectable y ordenó retirarlo del mercado

Financiamiento Universitario: los docentes realizan protestas en contra de la no aplicación de la ley

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Médicos del Garrahan frente al Congreso. 

Promulgan las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero sin aplicación

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una serie de urnas de las elecciones argentinas.

Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no durante la veda

Por  Agencia DIB