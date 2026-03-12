jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 08:24

ATE parará una semana en más de 27 aeropuertos: ¿afecta los vuelos?

El gremio estatal acusó al Gobierno nacional de no pagar aumentos acordados y determinó la medida de fuerza. Será entre el 18 y el 24 de marzo.

Por Agencia DIB
Un viajero en Ezeiza.
En medio del próximo fin de semana extra largo de cuatro días, del sábado 21 al martes 24 de marzo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de una semana en reclamo a una presunta falta de pago del aumento salarial a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que podría afectar a varios vuelos.

Entre el próximo 18 y 24 de marzo, período que durará la protesta, no funcionarán más de 27 aeropuertos de todo el país y decenas de vuelos podrían sufrir modificaciones o cancelaciones.

El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, acusó al Gobierno de no pagar los aumentos acordados con la administración y aclaró que la medida de fuerza funcionará entre las 9 y las 12 y entre las 17 y las 20. “Durante esas franjas horarias solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales”, declaró.

Asimismo, apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo que se desató luego de que su mujer, Bettina Julieta Angeletti, integrara la comitiva argentina que viajó a la Argentina Week en Nueva York, Estados Unidos. “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”, cruzó.

Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Sin sueldos dignos no hay trabajadores. Y sin trabajadores no hay Estado”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB

