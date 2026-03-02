Con clases parciales y paro de estatales, arrancó una semana clave para Kicillof

El Frente de Unidad Docentes bonaerense , con la unanimidad de todos los gremios que lo integran, inició este lunes un paro de 24 horas en reclamo de mejores salarios. Si bien el impacto es alto, hay muchas escuelas privadas que sí comenzaron el ciclo lectivo y otras, públicas, se vieron afectadas además por una huelga de estatales de ATE .

Entre los motivos del paro que aduce el FUDB hay mayoría de reclamos para el Gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.

Pero también se incluyó un reclamo de aumento salarial , medida que corresponde a la jurisdicción provincial. Y para intentar destrabar una próxima medida de fuerza, el Gobierno de Axel Kicillof llamó el miércoles a una reunión paritaria salarial . A las 11 será con los docentes y a las 13 otra con las centrales que nuclean a los estatales de la administración central.

La convocatoria marca la continuidad de una paritaria que el gobierno evitó cerrar por decreto pese a que los gremios lanzaron el paro luego de rechazar la oferta del 3% para febrero, en un intento por no agravar el conflicto.

Con la medida de este lunes, Kicillof enfrenta por primera vez un paro de todos los sectores de la administración pública. Y a eso se suma que es el primer año en que las clases no comiencen en tiempo y forma en las escuelas del territorio, más allá de algunas excepciones en el interior bonaerense.

A la medida de docentes, se sumaron los trabajadores enrolados ATE de la provincia de Buenos Aires y los judiciales de AJB, por lo que la actividad se ve claramente afectada en el inicio de esta semana que tendrá al gobernador inaugurando el período legislativo.

El gremio que conduce Claudio Arévalo definió en la reunión de Consejo Directivo Provincial acciones frente a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, quienes vienen de rechazar el último aumento del Gobierno de Axel Kicillof en paritaria. Sin embargo, desde ATE se encargaron de aclarar que el presidente de la Nación, Javier Milei es el “responsable de la depreciación del salario en el sector público bonaerense”.

