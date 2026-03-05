jueves 05 de marzo de 2026
El Colegio de Magistrados le pidió a Kicillof ser incluido en las paritarias

El Colegio hoy no tiene habilitada la participación en las negociaciones. Argumenta que, por eso, unos 8 mil jueces y funcionarios quedan sin representación.

Por Agencia DIB
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial le pidió formalmente hoy al gobierno de Axel Kicillof ser incorporado, como institución, al mecanismo de paritarias por el cual se discuten los salarios y las condiciones laborales de los cerca de 8 mil jueces y funcionarios que representa.

El Colegio realizó su pedido a través de una carta que remitió a los ministerios de Economía y de Trabajo, que comandan Pablo López y Walter Correa, respectivamente, en la que piden “la convocatoria del Colegio provincial en toda instancia en la que se desarrollen discusiones paritarias” en la provincia.

Para fundamentar el pedido, la institución argumentó que “ representa a más de 8.000 magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios, y cuenta con una legitimidad institucional fundada en su trayectoria y en su vínculo directo con el ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional”.

Y en ese plano, consideró que seguir con la exclusión de la mesa de negociación “ implica privar a este sector de una representación efectiva en la definición de sus condiciones de trabajo ”.

Hoy, de la paritaria participan los representantes del Gobierno y de los gremios, el más importante de los cuales es la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

