ATE se suma a docentes y judiciales y el paro del lunes 2 se sentirá con fuerza

Los trabajadores enrolados ATE de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro de actividades para el lunes 2 de marzo . De esta manera, se suman a la protesta que ya habían definido los gremios docentes y los judiciales de AJB , por lo que la actividad en el territorio se verá afectada.

El gremio que conduce Claudio Arévalo definió en la reunión de Consejo Directivo Provincial acciones frente a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, quienes vienen de rechazar el último aumento del Gobierno de Axel Kicillof en paritaria . Sin embargo, desde ATE se encargaron de aclarar que el presidente de la Nación, Javier Milei es el “responsable de la depreciación del salario en el sector público bonaerense”.

Más allá de las formalidades en el comunicado, lo cierto es que Kicillof enfrentará el lunes un paro de todos los sectores de la administración pública . Y a eso se suma que será el primer año en que las clases no comiencen en tiempo y forma en las escuelas del territorio.

“El Gobierno nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos que debe girarle a la Provincia. En estos dos años de ajuste, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó el 593% y el nivel general de precios el 200%”, indicaron en un comunicado desde ATE.

Pero más allá del reclamo a la administración libertaria, pidieron recategorizaciones para el conjunto de los estatales, pase a planta permanente de todos los temporarios que hayan ingresado hasta diciembre de 2025 y la derogación inmediata de la resolución 293 y una nueva normativa para el sector de educación, entre otros puntos.

Paro docente y de judiciales

El primer sector que anunció una huelga fue el Frente de Unidad Docentes bonaerense, que logró la unanimidad de todos los gremios que lo integran para no iniciar las clases el 2 de marzo.

Entre los motivos del paro que aduce el FUDB hay mayoría de reclamos para el Gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional. Y también se incluyó un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde a la jurisdicción provincial.

Días después, los trabajadores enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) anunciaron que también pararán el lunes “sin presencialidad y sin teletrabajo”, según decidió el gremio a partir del reclamo de “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

