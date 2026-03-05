Argentina con presencia plena en la escalera FIA y dos representantes bonaerenses

El final de 2025 dejó una confirmación que ya se proyecta como uno de los hitos más importantes del automovilismo argentino en las últimas décadas. Hoy arranca la temporada 2026 del automovilismo de máximo nivel y el país volverá a tener representación simultánea en las tres principales categorías de monoplazas avaladas por la FIA: Fórmula 1 , Fórmula 2 y Fórmula 3 . Franco Colapinto , Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi serán los encargados de llevar la bandera albiceleste en el escenario más exigente del deporte motor internacional, en un año que combinará ambición deportiva, desafíos personales y una compleja coordinación organizativa.

La cúspide de esta estructura la ocupará el bonaerense Franco Colapinto, confirmado como piloto titular de Alpine para afrontar su primera temporada completa en la Fórmula 1. El pilarense iniciará el campeonato este fin de semana en Melbourne, en una F1 que atravesará el cambio reglamentario más profundo de su historia reciente. Con nuevas unidades de potencia, modificaciones aerodinámicas y un calendario de 24 carreras, la categoría abrirá una etapa de transición que pondrá a prueba tanto a los equipos como a los pilotos.

Para Colapinto, 2026 será mucho más que un año de adaptación: será el momento de validar su lugar en la Máxima, confirmar la confianza depositada por Alpine y demostrar regularidad en un contexto de alta presión. Esa exigencia no pasa inadvertida: una encuesta realizada por el medio especializado RacingNews365 lo ubicó como el piloto que enfrentará mayor presión dentro de la llamada “zona baja” de la grilla. Más del 60% de los votos lo señalaron como el competidor que deberá rendir bajo la lupa permanente, en un equipo que buscará reposicionarse tras una temporada irregular.

Mientras Colapinto buscará consolidarse en la elite, otro bonaerense, Nicolás Varrone, protagonizará uno de los movimientos más llamativos del mercado al desembarcar en la Fórmula 2. El piloto de Ingeniero Maschwitz competirá con el equipo neerlandés Van Amersfoort Racing, regresando a los monoplazas a tiempo completo luego de varios años enfocado en el automovilismo de resistencia. Su trayectoria reciente incluye uno de los mayores logros de un argentino en el exterior: la victoria en las 24 Horas de Le Mans 2023 en la categoría GTE Am.

El salto de Varrone desde el WEC a la F2 sorprendió incluso dentro del paddock, pero el propio piloto ha remarcado que llega preparado para el desafío. Ya tuvo su primer contacto oficial con el auto durante los ensayos de Abu Dhabi y destacó la necesidad de readaptarse a la agresividad propia de los monoplazas. En su planificación previa, el maschwicense encarará dos tandas de pruebas clave: del 17 al 19 de febrero en Barcelona, y luego entre el 25 y el 27 de marzo en Bahréin, tras la primera fecha del campeonato.

La Fórmula 2 iniciará su calendario el 7 y 8 de marzo en Australia y contará con 14 rondas, compartiendo la mayoría de los fines de semana con la Fórmula 1. El cronograma presentará largos intervalos entre algunas fechas -como el mes de pausa hasta Bahréin o el espacio entre Yeda y Mónaco- y un segmento europeo especialmente intenso. El cierre será, como es habitual, en Abu Dhabi a comienzos de diciembre, completando una temporada de alta exigencia física y logística.

Mattia Colnaghi y el debut en Fórmula 3

En la base de la escalera FIA se producirá otra de las grandes novedades del año: el debut de Mattia Colnaghi en la Fórmula 3. Nacido en Monza, hijo de madre argentina y recientemente autorizado para competir bajo licencia del Automóvil Club Argentino, el piloto de 17 años tomó la decisión de representar al país tras completar los trámites médicos y deportivos en Buenos Aires. Su elección no fue casual: Colnaghi remarcó el apoyo recibido desde Argentina y el significado personal de correr bajo esa bandera.

Su recorrido deportivo respalda la expectativa. Fue campeón de la Fórmula 4 española y de la Eurocup-3, categorías en las que mostró una rápida adaptación a autos de alto rendimiento. En 2026 competirá con el equipo MP Motorsport y será parte del programa de jóvenes talentos de Red Bull, uno de los semilleros más exigentes del automovilismo internacional. “El auto tiene mucha aerodinámica y la gestión de neumáticos será clave”, señaló el propio Colnaghi, tras sus primeros contactos con el monoplaza de F3.

El joven piloto realizará sus pruebas de pretemporada en Barcelona del 10 al 12 de febrero, y luego en Sakhir a fines de marzo, compartiendo escenarios con la Fórmula 2 aunque en fechas diferenciadas. La Fórmula 3 mantendrá su estructura tradicional de 10 fines de semana, con inicio en Melbourne y cierre en Madrid, consolidando su rol como la principal categoría formativa previa al salto a la F2.

Calendarios sincronizados y cambios de sedes

Uno de los aspectos más destacados de la temporada será la coordinación de calendarios entre F1, F2 y F3. Argentina tendrá representación en hasta diez fines de semana compartidos, algo poco habitual incluso para las grandes potencias del automovilismo. Esta sincronización responde tanto a necesidades logísticas como a una estrategia de la FIA y de la Fórmula 1 para fortalecer determinados eventos y sedes.

En ese contexto, el calendario 2026 presentará cambios de peso. El más significativo será la salida definitiva del circuito de Imola, que no renovó su contrato y quedará fuera de las tres categorías. En contrapartida, se producirá el debut del nuevo circuito urbano de Madrid, que será sede de la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3. La capital española se posiciona, así, como uno de los nuevos polos del automovilismo europeo, en detrimento de trazados históricos.

Un año bisagra para el automovilismo argentino

La Fórmula 1 mantendrá su calendario de 24 fechas, con inicio en Australia y cierre en Abu Dhabi. Bahréin y Arabia Saudita se correrán en abril debido al Ramadán, mientras que América del Norte presentará un nuevo orden con Miami antes que Canadá. La gira europea comenzará en Mónaco y culminará en España, donde Barcelona conservará su lugar solo por 2026, en un esquema de transición hacia Madrid.

La Fórmula 2 y la Fórmula 3 replicarán gran parte de ese esquema, con pausas prolongadas y un tramo central europeo de alta densidad competitiva. Ambas categorías coincidirán en escenarios clave y compartirán el estreno del callejero madrileño, reforzando la idea de un calendario cada vez más integrado.

Así, 2026 se proyecta como un año bisagra para el automovilismo argentino, no solo por la cantidad de pilotos presentes en la escalera FIA, sino también por la diversidad de perfiles que confluyen. Un piloto consolidado en la Fórmula 1, un campeón de resistencia reconvertido en la Fórmula 2 y una joven promesa que inicia su camino en la Fórmula 3 compondrán una imagen inédita para el deporte motor nacional.

Tres categorías, una misma bandera y un desafío común: sostener presencia, competitividad y proyección en el escenario más exigente del automovilismo mundial.

Fuente: Agencia DIB