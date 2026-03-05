Realizaron una nueva marcha para exigir la aplicación completa de la Emergencia en Discapacidad

La marcha por la emergencia en Discapacidad.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad encabezó este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Sindicato de Choferes Particulares, para reclamar el cumplimiento completo de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

De acuerdo al comunicado que emitió la entidad que nuclea a instituciones relacionadas con la temática de la discapacidad, “a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”.

En ese contexto, desde el Foto remarcaron que esta situación “ impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos. No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que dispuso la actualización de las pensiones, de las tarifas que reciben los prestadores del sistema, fue vetada por el presidente Javier Milei, ante lo cual la oposición en el Congreso insistió y la dejó vigente. Ante la demora del Ejecutivo en aplicarla, las organizaciones realizaron una presentación judicial y obtuvieron un fallo favorable, tras lo cual el gobierno finalmente reglamentó la norma. Sin embargo, las organizaciones sostienen que esa aplicación es parcial y que no se cumplen puntos esenciales de la ley.

