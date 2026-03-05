jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026 - 16:14

Realizaron una nueva marcha para exigir la aplicación completa de la Emergencia en Discapacidad

El Gobierno reglamentó la ley de Emergencia, tras un fallo judicial. Pero las organizaciones del sector dicen que la aplicación es parcial.

Por Agencia DIB
La marcha por la emergencia en Discapacidad.&nbsp;

La marcha por la emergencia en Discapacidad. 

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad encabezó este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Sindicato de Choferes Particulares, para reclamar el cumplimiento completo de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Más noticias
el colegio de magistrados le pidio a kicillof ser incluido en las paritarias

El Colegio de Magistrados le pidió a Kicillof ser incluido en las paritarias
El gendarme Nahuel Gallo, junto a la ministra Alejandra Monteoliva y Claudio Brilloni.

Nahuel Gallo: "No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron"

De acuerdo al comunicado que emitió la entidad que nuclea a instituciones relacionadas con la temática de la discapacidad, “a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”.

En ese contexto, desde el Foto remarcaron que esta situación “ impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos. No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que dispuso la actualización de las pensiones, de las tarifas que reciben los prestadores del sistema, fue vetada por el presidente Javier Milei, ante lo cual la oposición en el Congreso insistió y la dejó vigente. Ante la demora del Ejecutivo en aplicarla, las organizaciones realizaron una presentación judicial y obtuvieron un fallo favorable, tras lo cual el gobierno finalmente reglamentó la norma. Sin embargo, las organizaciones sostienen que esa aplicación es parcial y que no se cumplen puntos esenciales de la ley.

Temas
Ver más

El Colegio de Magistrados le pidió a Kicillof ser incluido en las paritarias

Nahuel Gallo: "No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron"

Uruguay y el municipio de Esteban Echeverría, con una agenda común

La Provincia ofertó un 9% en tres cuotas y docentes están a un paso del acuerdo

Kicillof construye su armado nacional y suma nuevos apoyos en Santa Fe

Juan Bautista Mahiques llega a Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona

Cúneo Libarona confirma su anunciada salida del Gobierno

Organismos de DD.HH. pidieron a la justica que reevalúe las condiciones de detención de Cristina Kirchner

ARA San Juan: comenzó el juicio, con cuatro ex altos mandos de la Armada en el banquillo

Fuerte pico de tensión entre Luis Petri y Villarruel, con acusaciones de golpismo incluidas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el colegio de magistrados le pidio a kicillof ser incluido en las paritarias

El Colegio de Magistrados le pidió a Kicillof ser incluido en las paritarias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Marcos Darío Herrero fue condenado a la pena de siete años de prisión por adulterar pruebas en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

Facundo Astudillo Castro: ratifican condena por falso testimonio contra el instructor de perros