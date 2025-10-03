El Gobierno invertirá $ 30.000 millones para modernizar el Hospital Garrahan

Tras el rechazo del Congreso al veto de Javier Milei a la emergencia pediátrica, ahora el Gobierno nacional anunció este viernes la puesta en marcha de un plan de obras y modernización con una inversión de 30.000 millones de pesos para el hospital Garrahan .

Así lo hizo saber el vocero presidencial Manuel Adorni , quien destacó que estos fondos son propios de la administración del Garrahan , sin transferencias adicionales por parte del Gobierno. “Es gracias a una gestión eficiente de los recursos: el dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos", afirmó.

En ese sentido, en conferencia de prensa destacó: "Esto se suma, además, al complemento mensual anunciado en la conferencia anterior para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será permanente".

"Desde el inicio de la gestión trabajamos para que los hospitales nacionales estén mejor administrados. Porque, como dijimos siempre, la plata está, pero mal distribuida", enfatizó por su parte el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

En esa línea, el funcionario destacó: "Estamos dando un paso histórico para el Garrahan con una inversión inédita de casi 30 mil millones de pesos para obras y modernización del equipamiento para convertir al hospital en el mejor de América Latina".

Según indicaron desde el Gobierno, la iniciativa implica la "mejora de la calidad de atención de miles de niños y adolescentes de todo el país", además de "obras y equipamiento financiados con recursos propios del hospital producto de una gestión eficiente en la administración de los recursos y destinados a la salud de los argentinos".

La invesión en el Hospital Garrahan

De esta manera, se incorporará un "Acelerador Lineal Pediátrico para mejorar la calidad de los tratamientos oncológicos", que se trata de "un equipo nuevo de radiocirugía con características únicas en la región (en primero se esta tecnología en un hospital pediátrico de América Latina), para tratar a chicos con cáncer de manera más precisa y con menos efectos secundarios". Además, "se está llevando a cabo una obra millonaria que soporte la energía que requiere el equipo y con paredes lo suficientemente gruesas para soportar la radiación".

"Se potenciará el Área de Internación para Trasplante de Médula Ósea (TMO): la creación de esta unidad altamente especializada, con condiciones ambientales controladas, permitirá ampliar la cantidad de tratamientos complejos y evitar derivaciones costosas al exterior", precisaron.

A lo mencionado anteriormente se suma la "adquisición de ambulancia destinada únicamente para ECMO, que funciona como un pulmón o corazón artificial, que permitirá traslados de pacientes del AMBA o los que llegan de todo el país en aviones sanitarios". Además habrá un reacondicionamiento de quirófanos y equipamiento quirúrgico. (DIB)