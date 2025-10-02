El Gobierno bonaerense acompañará la 51ª Peregrinación a Luján con un amplio operativo

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estará presente a lo largo de la Peregrinación a Luján 2025.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que llevará a cabo un “amplio operativo” para asistir a los fieles que participen de la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján , que se realizará este sábado 4 y domingo 5 de octubre bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza” .

“A través de un amplio operativo, coordinado por la Jefatura de Asesores, los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente , se pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas”, asegura un comunicado de la Provincia.

“Para nosotros es una tarea central acompañar a las y los fieles. Así nos lo indicó el gobernador Axel Kicillof y también lo marca la historia y la identidad de esta provincia. Vamos a estar junto a cada peregrino a lo largo del camino de fe, amor y esperanza que recorrerán hasta llegar al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, señaló Cristina Álvarez Rodríguez , jefa de Asesores del Gobierno bonaerense.

La peregrinación juvenil se realiza ininterrumpidamente desde 1975, con el detalle de que en 2020 fue virtual. Como ya mencionó DIB , tiene unos 63 kilómetros de recorrido entre Liniers y la Basílica de Luján y cruza otros siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez .

Para el operativo, “la Provincia articula la organización de la logística junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch”. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionará en la Universidad Nacional de Luján.

Ministerio por ministerio

La resolución 1.469, sancionada en 2022 por el gobernador Axel Kicillof, establece “la normativa y requerimientos para que el Estado provincial asista la organización de peregrinaciones masivas en territorio bonaerense, para garantizar su desarrollo en las mejores condiciones de seguridad, cuidado y acompañamiento”.

En esta peregrinación, el Ministerio de Transporte garantizará la interrupción del tránsito en calles y rutas atravesadas por la peregrinación, solicitará un refuerzo en la frecuencia de circulación de Trenes Argentinos y dispondrá seis móviles de Vialidad con personal. El de Salud aportará cuatro unidades hospital móviles y un hospital de mayor complejidad, quince ambulancias equipadas, 1 shock room con centro operativo y 56 promotores de salud y atención en salud mental.

La cartera de Seguridad sumará 14.000 efectivos policiales, 45 equipos de comunicación, seis móviles de Defensa Civil, seis torres de iluminación y dos torres cargadoras de celulares, 218 móviles, 78 motos, 16 caballos y un helicóptero policial y uno sanitario.

Por su parte, el Ministerio de Infraestructura intervendrá en la provisión de agua con cinco camiones cisterna y cuatro puntos con canillas públicas a través de ABSA, tres camionetas con combustible y operadores, y tres torres de iluminación para zonas sin energía.

En tanto, Desarrollo de la Comunidad asistirá a los peregrinos con cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de menores. Mientras que Ambiente pondrá a disposición 30 puestos de separación de reciclado.

Todas las postas

Esta será la ubicación de las postas dispuestas por el Gobierno provincial a lo largo del recorrido de la Peregrinación a Luján 2025.

Postas sanitarias

Merlo

Ps 2 - 1° U.C.M. SIES PROV.

Av. Pte. Perón (Rivadavia) alt 26500 y Paraguay, empresa IMSA playón de palmeras. Ubicación: https://goo.su/7xB8zEB

Moreno

Ps 17- 2° U.C.M. SIES PROV.

Av. San Martín alt 8900 y Aymaraes, frente a paso a nivel (en barrio privado). Ubicación: https://goo.su/UGIPyA3

General Rodríguez

Ps 30 - 3° U.C.M. SIES PROV.

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España (sobre plazoleta pasando la estación de servicio YPF). Ubicación: https://goo.su/8dBxZl

Luján

Ps 51- PUESTO MÉDICO AVANZADO

Ruta Provincial 7 y cruce Ruta Nacional 5 - escudo Ubicación: https://goo.su/bK7Dz4

Luján

Ps 63 - 4° HM SIES PROV.

25 de Mayo y Nuestra Señora de Luján (en rotonda lado derecho) Ubicación: https://goo.su/d05Ab

Alimentación

Merlo

Av. Juan Domingo Perón 26498. Intersección calle Paraguay (Puesto 2). 12:00 a 21:00 hs (04/10/2025)

10 baños, alfajores, frutas y aguas.

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/fk5kuJZ3HfPTApAG6

General Rodríguez (Malvinas)

Int. Colobraro y cruce RP 24 -plazoleta- (Puesto 23) 12:00 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025. 10 baños, alfajores, frutas y aguas.

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/SAb9VGS5dDNV4vMt8

General Rodríguez

Bv. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce, sobre Plazoleta frente a estación de GNC abandonada (Puesto 30 de Apoyo)

12:00 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025 10 baños, alfajores, frutas y aguas.

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/QQggybfhtY3psNWGA

General Rodríguez

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. Teresa Mastellone, Gral. Rodríguez (puesto 41). 12 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025.

15 baños, alfajores, frutas y aguas.

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/xcsRzBwyXsJSbZPG9

Luján

Ingreso a Luján, en la dársena frente a la Universidad (Cerca del Puesto 52: Ruta Provincial nº 7 y Cruce RN 5).

12:00 hs. del 04/10/2025 hasta las 06:00 hs. del 05/10/2025 15 baños, alfajores, frutas y aguas.

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/ZpWE7C8KdmHBjm6R7

Sanitarios

Descanso del Peregrino - Luján

Ingresar por Bartolomé Mitre 2, Luján.

Deberán ingresar a los baños lo más temprano posible. Luego es dificultoso entrar. 25 baños.

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/fmJDgPxApf9TyfJK6?g_st=ipc

Hidratación

General Rodríguez

Puesto Apoyo 28 - Canillita

Bv. Bernardo de Irigoyen, altura primera plazoleta. 10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

Puesto Apoyo 29.5 - Canillita

San Martín y Bv. Bernardo de Irigoyen.

10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

Puesto Sanitario 30 - Canillita mediante manguera de 20 metros (gazebo institucional) Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España sobre Plazoleta pasando la estación de servicio YPF

10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

Luján

Puesto Sanitario 41 - Camión cisterna

Boulevard Bernardo de Irigoyen y Avenida Teresa Mastellone (destacamento policial) 8:00 hs. del 04/10/25 hasta las 06:00 hs. del 05/10/25

San Martin esq. Padre Salvaire (Basílica - Plaza) - Camión cisterna. 15:00 hs. del 04/10/25 hasta las 14:00 hs. del 05/10/25

Ntra Señora de Luján y 25 de Mayo (enfrente del Museo de Bellas Artes. Mirando hacia la Basílica, de frente, del lado derecho). - Camión cisterna.

17:00 hs. del 04/10/25 hasta las 14:00 hs. del 05/10/25

Morón

Plaza San Martín. Buen Viaje y San Martín (parada del colectivo línea 216). - Camión cisterna.

08:00 hs. hasta las 15:00 hs. del 04/10/25.

Importante: Los destinos de los camiones pueden ser modificados por la Coordinación General durante el transcurso del evento de acuerdo a las necesidades operativas.

Puntos de reciclaje

Además de los puestos médicos, sanitarios y de apoyo, habrá muchos puntos para el reciclaje de desechos, como envoltorios y botellas plásticas, que puedan ir dejando los peregrinos.

La Matanza

Avenida Rivadavia y Doctor Luis Güemes (Avenida Rivadavia 14899-15011, B1704 Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires)

Av. Rivadavia y Av. 25 de Mayo (Av. Rivadavia, B1704 Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires)

Av. Rivadavia y Av. Díaz Vélez (Puente Díaz Vélez - República, B1702 Ciudadela, Provincia de Buenos Aires)

Morón

Plaza San Martín (Ntra Sra del Buen Viaje 899-967, B1708ECQ Morón, Provincia de Buenos Aires)

Plaza seca Castelar (GAEV Espacios Verdes, Martín Irigoyen 418, B1712 Castelar, Provincia de Buenos Aires)

UGC 2 Haedo (José M. Estrada 110, B1706APB Haedo, Provincia de Buenos Aires)

Moreno

El Jilguero (Av. Bartolomé Mitre 150, B1742 Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires) Plaza Buján (Avenida Bartolomé Mitre, esq. Chorroarín, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires)

Plaza San Martín (Plaza San Martín, OHM, Av. Bartolomé Mitre 2898, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires)

Reverendo Padre Fahy (Reverendo Padre Fahy, B1744 La Reja, Provincia de Buenos Aires)

Avenida Storni (Av. Storni, B1738 La Reja, Provincia de Buenos Aires)

Francisco Álvarez (Descanso El Peregrino La Reja, Av. Francisco Piovano 6185, B1738 La Reja, Provincia de Buenos Aires)

Luján

General Las Heras entre Vicente López y Ramauge (Gral. las Heras 1850-1800, B6700AUS Luján, Provincia de Buenos Aires)

9 de Julio y Bartolomé Mitre (CVMH+VHJ, Luján, Provincia de Buenos Aires) Parada de micros UNLu (CWF6+5QQ, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ruta 7 y María Unzué de Alvear (CW8R+9W6, Luján, Provincia de Buenos Aires) Las Heras y Sarmiento (CVHR+W9J, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Primo y Las Heras (CVJQ+862, Luján, Provincia de Buenos Aires) Rawson y Las Heras (https://goo.su/rhIq)

Lamadrid y Las Heras (CVHX+33C, Luján, Provincia de Buenos Aires) Belgrano y Las Heras (CWG2+M5R, Luján, Provincia de Buenos Aires) Las Heras y Leiva (CWG3+5WG, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Las Heras y Constitución (CWF6+H25, Luján, Provincia de Buenos Aires) Ruta 7 I (CWC9+FQX, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ruta 7 II (CW9J+C7X, Luján, Provincia de Buenos Aires) Ruta 7 III (CW8W+33P, Luján, Provincia de Buenos Aires) Ruta 7 IV (CX73+88P, Luján, Provincia de Buenos Aires) Ruta 7 V (CX65+QP2, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ituzaingó

Estación de tren (88RM+26W, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires) Avenida Rivadavia (88PF+WGH, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires)

General Rodríguez

Avenida España y Ruta Provincial 7 (Av. España & RP7, B1749 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires)

Demaestri y Ruta Provincial 7 (Demaestri & Ruta Provincial 7, B1749 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires)