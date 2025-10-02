El Gobierno bonaerense acompañará la 51ª Peregrinación a Luján con un amplio operativo

Para el operativo, “la Provincia articula la organización de la logística junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch”. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionará en la Universidad Nacional de Luján.
Ministerio por ministerio
La resolución 1.469, sancionada en 2022 por el gobernador Axel Kicillof, establece “la normativa y requerimientos para que el Estado provincial asista la organización de peregrinaciones masivas en territorio bonaerense, para garantizar su desarrollo en las mejores condiciones de seguridad, cuidado y acompañamiento”.
En esta peregrinación, el Ministerio de Transporte garantizará la interrupción del tránsito en calles y rutas atravesadas por la peregrinación, solicitará un refuerzo en la frecuencia de circulación de Trenes Argentinos y dispondrá seis móviles de Vialidad con personal. El de Salud aportará cuatro unidades hospital móviles y un hospital de mayor complejidad, quince ambulancias equipadas, 1 shock room con centro operativo y 56 promotores de salud y atención en salud mental.
La cartera de Seguridad sumará 14.000 efectivos policiales, 45 equipos de comunicación, seis móviles de Defensa Civil, seis torres de iluminación y dos torres cargadoras de celulares, 218 móviles, 78 motos, 16 caballos y un helicóptero policial y uno sanitario.
Por su parte, el Ministerio de Infraestructura intervendrá en la provisión de agua con cinco camiones cisterna y cuatro puntos con canillas públicas a través de ABSA, tres camionetas con combustible y operadores, y tres torres de iluminación para zonas sin energía.
En tanto, Desarrollo de la Comunidad asistirá a los peregrinos con cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de menores. Mientras que Ambiente pondrá a disposición 30 puestos de separación de reciclado.
Todas las postas
Esta será la ubicación de las postas dispuestas por el Gobierno provincial a lo largo del recorrido de la Peregrinación a Luján 2025.
Postas sanitarias
Merlo
Ps 2 - 1° U.C.M. SIES PROV.
Av. Pte. Perón (Rivadavia) alt 26500 y Paraguay, empresa IMSA playón de palmeras. Ubicación: https://goo.su/7xB8zEB
Moreno
Ps 17- 2° U.C.M. SIES PROV.
Av. San Martín alt 8900 y Aymaraes, frente a paso a nivel (en barrio privado). Ubicación: https://goo.su/UGIPyA3
General Rodríguez
Ps 30 - 3° U.C.M. SIES PROV.
Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España (sobre plazoleta pasando la estación de servicio YPF). Ubicación: https://goo.su/8dBxZl
Luján
Ps 51- PUESTO MÉDICO AVANZADO
Ruta Provincial 7 y cruce Ruta Nacional 5 - escudo Ubicación: https://goo.su/bK7Dz4
Luján
Ps 63 - 4° HM SIES PROV.
25 de Mayo y Nuestra Señora de Luján (en rotonda lado derecho) Ubicación: https://goo.su/d05Ab
Alimentación
Merlo
Av. Juan Domingo Perón 26498. Intersección calle Paraguay (Puesto 2). 12:00 a 21:00 hs (04/10/2025)
10 baños, alfajores, frutas y aguas.
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/fk5kuJZ3HfPTApAG6
General Rodríguez (Malvinas)
Int. Colobraro y cruce RP 24 -plazoleta- (Puesto 23) 12:00 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025. 10 baños, alfajores, frutas y aguas.
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/SAb9VGS5dDNV4vMt8
General Rodríguez
Bv. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce, sobre Plazoleta frente a estación de GNC abandonada (Puesto 30 de Apoyo)
12:00 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025 10 baños, alfajores, frutas y aguas.
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/QQggybfhtY3psNWGA
General Rodríguez
Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. Teresa Mastellone, Gral. Rodríguez (puesto 41). 12 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025.
15 baños, alfajores, frutas y aguas.
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/xcsRzBwyXsJSbZPG9
Luján
Ingreso a Luján, en la dársena frente a la Universidad (Cerca del Puesto 52: Ruta Provincial nº 7 y Cruce RN 5).
12:00 hs. del 04/10/2025 hasta las 06:00 hs. del 05/10/2025 15 baños, alfajores, frutas y aguas.
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/ZpWE7C8KdmHBjm6R7
Sanitarios
Descanso del Peregrino - Luján
Ingresar por Bartolomé Mitre 2, Luján.
Deberán ingresar a los baños lo más temprano posible. Luego es dificultoso entrar. 25 baños.
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/fmJDgPxApf9TyfJK6?g_st=ipc
Hidratación
General Rodríguez
Puesto Apoyo 28 - Canillita
Bv. Bernardo de Irigoyen, altura primera plazoleta. 10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.
Puesto Apoyo 29.5 - Canillita
San Martín y Bv. Bernardo de Irigoyen.
10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.
Puesto Sanitario 30 - Canillita mediante manguera de 20 metros (gazebo institucional) Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España sobre Plazoleta pasando la estación de servicio YPF
10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.
Luján
Puesto Sanitario 41 - Camión cisterna
Boulevard Bernardo de Irigoyen y Avenida Teresa Mastellone (destacamento policial) 8:00 hs. del 04/10/25 hasta las 06:00 hs. del 05/10/25
San Martin esq. Padre Salvaire (Basílica - Plaza) - Camión cisterna. 15:00 hs. del 04/10/25 hasta las 14:00 hs. del 05/10/25
Ntra Señora de Luján y 25 de Mayo (enfrente del Museo de Bellas Artes. Mirando hacia la Basílica, de frente, del lado derecho). - Camión cisterna.
17:00 hs. del 04/10/25 hasta las 14:00 hs. del 05/10/25
Morón
Plaza San Martín. Buen Viaje y San Martín (parada del colectivo línea 216). - Camión cisterna.
08:00 hs. hasta las 15:00 hs. del 04/10/25.
Importante: Los destinos de los camiones pueden ser modificados por la Coordinación General durante el transcurso del evento de acuerdo a las necesidades operativas.
Puntos de reciclaje
Además de los puestos médicos, sanitarios y de apoyo, habrá muchos puntos para el reciclaje de desechos, como envoltorios y botellas plásticas, que puedan ir dejando los peregrinos.
La Matanza
Avenida Rivadavia y Doctor Luis Güemes (Avenida Rivadavia 14899-15011, B1704 Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires)
Av. Rivadavia y Av. 25 de Mayo (Av. Rivadavia, B1704 Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires)
Av. Rivadavia y Av. Díaz Vélez (Puente Díaz Vélez - República, B1702 Ciudadela, Provincia de Buenos Aires)
Morón
Plaza San Martín (Ntra Sra del Buen Viaje 899-967, B1708ECQ Morón, Provincia de Buenos Aires)
Plaza seca Castelar (GAEV Espacios Verdes, Martín Irigoyen 418, B1712 Castelar, Provincia de Buenos Aires)
UGC 2 Haedo (José M. Estrada 110, B1706APB Haedo, Provincia de Buenos Aires)
Moreno
El Jilguero (Av. Bartolomé Mitre 150, B1742 Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires) Plaza Buján (Avenida Bartolomé Mitre, esq. Chorroarín, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires)
Plaza San Martín (Plaza San Martín, OHM, Av. Bartolomé Mitre 2898, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires)
Reverendo Padre Fahy (Reverendo Padre Fahy, B1744 La Reja, Provincia de Buenos Aires)
Avenida Storni (Av. Storni, B1738 La Reja, Provincia de Buenos Aires)
Francisco Álvarez (Descanso El Peregrino La Reja, Av. Francisco Piovano 6185, B1738 La Reja, Provincia de Buenos Aires)
Luján
General Las Heras entre Vicente López y Ramauge (Gral. las Heras 1850-1800, B6700AUS Luján, Provincia de Buenos Aires)
9 de Julio y Bartolomé Mitre (CVMH+VHJ, Luján, Provincia de Buenos Aires) Parada de micros UNLu (CWF6+5QQ, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ruta 7 y María Unzué de Alvear (CW8R+9W6, Luján, Provincia de Buenos Aires) Las Heras y Sarmiento (CVHR+W9J, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Primo y Las Heras (CVJQ+862, Luján, Provincia de Buenos Aires) Rawson y Las Heras (https://goo.su/rhIq)
Lamadrid y Las Heras (CVHX+33C, Luján, Provincia de Buenos Aires) Belgrano y Las Heras (CWG2+M5R, Luján, Provincia de Buenos Aires) Las Heras y Leiva (CWG3+5WG, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Las Heras y Constitución (CWF6+H25, Luján, Provincia de Buenos Aires) Ruta 7 I (CWC9+FQX, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ruta 7 II (CW9J+C7X, Luján, Provincia de Buenos Aires) Ruta 7 III (CW8W+33P, Luján, Provincia de Buenos Aires) Ruta 7 IV (CX73+88P, Luján, Provincia de Buenos Aires) Ruta 7 V (CX65+QP2, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ituzaingó
Estación de tren (88RM+26W, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires) Avenida Rivadavia (88PF+WGH, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires)
General Rodríguez
Avenida España y Ruta Provincial 7 (Av. España & RP7, B1749 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires)
Demaestri y Ruta Provincial 7 (Demaestri & Ruta Provincial 7, B1749 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires)