martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 19:15

Luján: los dos osos y la tigresa del zoológico ya están en sus respectivos santuarios

Los traslados a Europa marcaron un nuevo paso en el proceso de rescate de los animales que quedaron en el establecimiento de Luján, clausurado en 2020.

Por Agencia DIB
Uno de los osos que estaban en el ex zoológico de Luján.

Uno de los osos que estaban en el ex zoológico de Luján.

Los dos osos y la tigresa que permanecían en el predio del ex Zoológico de Luján ya se encuentran en sus respectivos santuarios en Europa, tras un operativo coordinado por la organización internacional Four Paws International y el municipio. Los traslados se concretaron la semana pasada y marcaron un nuevo avance en el proceso de rescate de los animales que permanecían en el establecimiento, clausurado en 2020.

Más noticias
El rey Felipe VI y Leonardo Boto, intendente de Luján.

De Luján a España: Felipe VI y el intendente Boto, a un siglo del vuelo del Plus Ultra
Los cinco colectivos que el fuego destruyó en Luján.

Luján: cinco colectivos de la empresa 11 de Junio fueron destruidos por el fuego

De acuerdo con el sitio El Civismo, Gordo y Florencia arribaron a destino el 25 de febrero. Tras ser descargados en la terminal de carga, fueron trasladados desde Sofía hasta el santuario de Belitsa, en Bulgaria, donde comenzaron su etapa de adaptación. Según detalló la ONG, ambos osos viajaron sin sedación y permanecieron despiertos durante todo el trayecto. “Gracias al trabajo enorme de nuestros colaboradores en Argentina, entraron a las jaulas tranquilos y estuvieron despiertos todo el viaje”, explicó la directora argentina de la organización, Luciana D’Abramo.

Una vez en el santuario, los animales fueron monitoreados y, al presentar buenos indicadores de salud y comportamiento, se resolvió liberarlos en un sector protegido y delimitado. “La idea es que se vayan aclimatando. Por ahora están en un lugar resguardado, pero cuando se acostumbren, queremos dejarlos salir en la parte abierta”, señaló D’Abramo, quien subrayó: “Están en la naturaleza, donde pertenecen”. El predio cuenta con especialistas que supervisan a los osos a diario, con el objetivo de revertir los hábitos de domesticación adquiridos durante años de cautiverio y fomentar conductas más propias de su especie.

En paralelo, la tigresa Flora fue trasladada en avión hacia los Países Bajos y ya se encuentra en un santuario especializado en grandes felinos. El operativo también se realizó sin anestesia y, tras aterrizar en el aeropuerto de Schiphol, fue recibida por el equipo del centro que la albergará de ahora en más. Su caso era considerado prioritario debido a problemas en las garras que le generaban dificultades para ponerse de pie y caminar.

Desde Four Paws informaron: “Flora fue liberada con cuidado en su recinto de adaptación. Aunque cansada del viaje, mostraba una curiosidad maravillosa, un rasgo que ya había demostrado en Argentina. En cuestión de segundos, comenzó a explorar su entorno”. También detallaron que, al salir del transporte, la tigresa “se subió a su plataforma, estiró sus garras contra un árbol, aceptó comida de sus cuidadores e incluso se acomodó en su cama de paja”.

Luján: zoológico clausurado

Tal como informó la Agencia DIB, el ex zoológico cerró sus puertas en 2021, en plena pandemia, tras ser clausurado por maltrato animal en septiembre de 2020. Durante estos cinco años, los animales (hay dromedarios, cebras, monos y un chimpancé) sobrevivieron con algunos cuidadores que intentaban darles comida casi todos los días. Para eso, usaban las donaciones de caballos y vacas muertas que llegaban de los campos cercanos de Luján. En la actualidad aún subsisten cerca de 60 ejemplares de felinos, además de otras especies.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

De Luján a España: Felipe VI y el intendente Boto, a un siglo del vuelo del Plus Ultra

Luján: cinco colectivos de la empresa 11 de Junio fueron destruidos por el fuego

De Luján a Europa: trasladan a dos osos pardos y una tigresa de bengala

Las inscripciones en jardines de infantes cayeron hasta el 50% en siete años

La Plata: falleció un joven que se había accidentado con su auto en octubre del año pasado

IOMA advirtió por nuevas modalidades de estafas tras recibir varias denuncias

Se acercó a una mujer, le dio una patada por la espalda y le robó: quedó detenido por sus antecedentes

Tres Arroyos: 12 años de prisión por corrupción de menores en perjuicio de sus hijos

Pigüé: un joven atacó al novio de su ex y lo dejó inconsciente tras patearle la cabeza

ARA San Juan: comenzó el juicio, con cuatro ex altos mandos de la Armada en el banquillo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

La Provincia recibe a estatales y advierte: "Hicimos la mejor paritaria de Argentina"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La línea blanca, con menos ventas. 

Peabody entró en concurso preventivo y hay alarma por la planta de La Matanza