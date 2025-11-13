El Consejo Profesional de Ciencias Económicas realiza su Encuentro Deportivo Provincial

La camaradería deportiva.

Del 20 al 23 de noviembre, profesionales matriculados de las Ciencias Económicas de toda la provincia de Buenos Aires y el país se reunirán en la ciudad de Necochea para participar del 15° Encuentro Deportivo Provincial.

El evento, que se ha consolidado como uno de los espacios más convocantes del calendario institucional, reunirá a colegas de todas las Delegaciones y de distintos Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país, con el propósito de fomentar el deporte, la integración y la camaradería.

Durante tres jornadas, los participantes podrán competir y compartir experiencias en más de diez disciplinas deportivas, entre las que se destacan fútbol, vóley, atletismo, natación, tenis, pádel, ajedrez y truco, entre otras actividades recreativas.

“Además de su espíritu deportivo, el Encuentro constituye un ámbito de intercambio y fortalecimiento institucional, que promueve los lazos entre colegas y reafirma el compromiso del Consejo con el bienestar integral de la matrícula”, indicaron los organizadores.

Los interesados pueden consultar en este enlace (https://www.cpba.com.ar/noticias/item/15482-participa-del-encuentro-deportivo-provincial-en-necochea) para conocer sobre las disciplinas, sedes, requisitos de participación e inscripción. (DIB)

