martes 11 de noviembre de 2025
11 de noviembre de 2025 - 11:51

El avance de un frente frío provoca una alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Buenos Aires

La alerta abarca en total a 13 provincias. Más que precipitaciones, se prevén granizo y fuertes vientos.

Por Agencia DIB
Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio bonaerense. (DIB/Ana Roche)

Un frente frío proveniente de la Patagonia provoca una alerta amarilla por tormentas en 13 provincias argentinas, incluidas Buenos Aires y la Capital Federal.

En la región más meridional del país hubo lugares donde la temperatura superó los 32º C. Con este frente frío ya comenzaron a normalizarse las condiciones climáticas.

Según los expertos de MeteoRed, “esta zona frontal se extiende entre el este de Río Negro y el sur de Cuyo, favoreciendo el desarrollo de algunas tormentas aisladas afectando La Pampa, el sur de San Luis y el sudeste de Mendoza”.

Se espera que en el transcurso de los próximos días el sistema se vaya desplazando al norte, lo que provocará tormentas en distintos puntos del centro y norte de la Argentina, donde por estos momentos se aloja una masa de aire relativamente cálido.

Alerta en la zona central

Así, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) decretó una alerta de nivel amarillo por probabilidad de tormentas fuertes en trece provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en distintos momentos entre este martes y el jueves.

La Pampa, Buenos Aires, Capital Federal, sur y este de Córdoba, sur y centro de Santa Fe y prácticamente toda la provincia de Entre Ríos verán un desmejoramiento progresivo durante este martes. El SMN alerta de la probabilidad de que estas tormentas tengan como riesgo principal la caída de granizo y fuertes ráfagas de manera localizada.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la llegada de las lluvias y tormentas se prevé con mayor probabilidad entre la tarde y la noche de este martes.

Movimiento rápido

El sistema en general se moverá con relativa rapidez. Se piensa que no dejará mucha caída de agua en la zona central de Argentina, pero sí puede ser más relevante el riesgo de granizo o ráfagas sectorizadas.

En las primeras horas del miércoles, en tanto, el tiempo mejorará con rapidez.

