Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

Llegan las tormentas.

A preparar los paraguas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas en todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se esperan lluvias y tormentas de intensidad moderada a fuerte, que podrían intensificarse del jueves al sábado, cuando el avance de un frente frío genere precipitaciones más abundantes, ráfagas intensas y posibles granizadas localizadas.

Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 30 y 50 mm, superando puntualmente los 100 mm, lo que aumenta el riesgo de excesos hídricos, especialmente en zonas del centro y sur de la provincia, donde ya hay suelos saturados y caminos rurales intransitables.

Aire frío Hacia el domingo y lunes, el viento rotará al sur e ingresará aire frío y seco, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura, con mínimas cercanas a 3-4 ºC y posibilidad de heladas en sectores del centro-sur de la provincia. Esto afectará principalmente a cultivos sensibles y áreas rurales bajas.

Sugerencias Mientras tanto, desde el SMN recomendaron una serie de medidas preventivas ante el pronóstico de tormentas fuertes. En primer lugar, no se debe sacar la basura y es importante retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad, ya que podrían caerse.

Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas ni piletas. Finalmente, es fundamental mantenerse atento ante la posible caída de granizo y seguir los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

