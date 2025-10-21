martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 20:53

Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

Se esperan lluvias y tormentas de intensidad moderada a fuerte que podrían intensificarse del jueves al sábado, cuando el avance de un frente frío genere precipitaciones más abundantes. Preocupación en las zonas anegadas.

Por Agencia DIB
Llegan las tormentas.

Llegan las tormentas.

A preparar los paraguas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas en todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se esperan lluvias y tormentas de intensidad moderada a fuerte, que podrían intensificarse del jueves al sábado, cuando el avance de un frente frío genere precipitaciones más abundantes, ráfagas intensas y posibles granizadas localizadas.

Más noticias
Alerta amarilla por vientos para la provincia de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). - DIB -

Alerta amarilla: la semana comienza con fuertes vientos en la provincia de Buenos Aires
Una de las más de 100 audiencias por el Juicio La Huerta.

Derechos Humanos: este viernes se conocerá la sentencia del Juicio La Huerta

Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 30 y 50 mm, superando puntualmente los 100 mm, lo que aumenta el riesgo de excesos hídricos, especialmente en zonas del centro y sur de la provincia, donde ya hay suelos saturados y caminos rurales intransitables.

Aire frío

Hacia el domingo y lunes, el viento rotará al sur e ingresará aire frío y seco, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura, con mínimas cercanas a 3-4 ºC y posibilidad de heladas en sectores del centro-sur de la provincia. Esto afectará principalmente a cultivos sensibles y áreas rurales bajas.

Sugerencias

Mientras tanto, desde el SMN recomendaron una serie de medidas preventivas ante el pronóstico de tormentas fuertes. En primer lugar, no se debe sacar la basura y es importante retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad, ya que podrían caerse.

Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas ni piletas. Finalmente, es fundamental mantenerse atento ante la posible caída de granizo y seguir los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Temas
Ver más

Alerta amarilla: la semana comienza con fuertes vientos en la provincia de Buenos Aires

Derechos Humanos: este viernes se conocerá la sentencia del Juicio La Huerta

La UNLP construye en Magdalena un parque solar para autoabastecerse de energía

Se estrenó el documental "Noble Igualdad", la historia de la ley de cupo femenino en Argentina

Volcó un camión con cerdos cerca de Chacabuco y los vecinos saquearon toda la carga

Con leyendas del tenis, se recordó en Luján el primer partido jugado en Argentina

Confirman el cierre definitivo del tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

La Provincia lanzó una "maratón quirúrgica" para operar a 1000 pacientes de vesícula

Cómo evoluciona la salud de la nena herida por la explosión en una escuela de Pergamino

Promulgan las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero sin aplicación

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un tren recorriendo la provincia de Buenos Aires. 

Confirman el cierre definitivo del tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Llegan las tormentas.

Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

Por  Agencia DIB