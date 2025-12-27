sábado 27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025 - 14:05

El abogado del "Chiqui" Tapia denunció un "avance coordinado" contra la AFA desde el Gobierno

A través de un tuit, Gregorio Dalbon -también letrado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- cuestionó el rol de actores estatales y advirtió que profundizarán la estrategia legal.

Por Agencia DIB
Gregorio Dalbón y Claudio Tapia.&nbsp;

Gregorio Dalbón y Claudio Tapia. 

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, Gregorio Dalbon, publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó el origen y la intencionalidad de las denuncias impulsadas contra la conducción del fútbol argentino.

Más noticias
El camarista Diego Barroetaveña. 

Renunciaron dos jueces más a órganos disciplinarios de AFA en medio de la investigación contra "Chiqui" Tapia
Estudiantes campeón. Juan Sebastián Verón levantó la copa en la platea del estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero

Juan Sebastián Verón, el personaje del año

Bajo el título “Datos públicos”, el también letrado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el foco en los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gregoriodalbon/status/2004693772693590198?s=20&partner=&hide_thread=false

En su publicación, el abogado sostuvo que “el denunciante de la AFA, Juan Facundo Del Gaiso, registra ingresos del Estado. Existen además antecedentes administrativos que lo vinculan al fútbol (Res. 288/LCAVA/21)”.

También arremetió contra Matías Yofe, de quien dijo que “mantiene vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados, de público conocimiento”.

Filtraciones

Por otra parte, Dalbón afirmó que “parte del material difundido en medios (allanamientos) proviene de filtraciones cuya trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”. Allí aseguró que deberían investigarse los roles de la exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, y de la actual ministra, Alejandra Monteoliva.

El abogado señaló: “Cuando se avanza coordinadamente contra ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggino y la AFA, la pregunta no es ideológica: ¿quiénes intervienen, desde dónde y con qué intereses?”.

Dalbon cerró su mensaje: “Transparencia. Estado de Derecho. Nada más. Nada menos. Ahora vamos por TODO. ”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Renunciaron dos jueces más a órganos disciplinarios de AFA en medio de la investigación contra "Chiqui" Tapia

Juan Sebastián Verón, el personaje del año

Imputaron a "Chiqui" Tapia por la retención ilegal de los aportes jubilatorios de la AFA

Conmoción en un hipermercado de La Plata: una jubilada murió mientras realizaba las compras de fin de año

Franco Colapinto dejó los fierros por un rato y revolucionó San Andrés de Giles durante sus vacaciones

ANMAT dio de baja la habilitación de una empresa del Parque Industrial de Pilar

Altas temperaturas: recomendaciones para cuidarse durante la ola de calor

Se cortó un dedo, lo tiró al mar como ofrenda y terminó en la comisaría por atacar a la Policía con un cuchillo

La Provincia advirtió que el Presupuesto 2026 busca "desmantelar" la Ley de Educación Nacional

Valeria Aquino, ex de El Polaco, en la mira por dejar manejar a su hija de 12 años

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La entrada al Parque Industrial de Pilar. 

ANMAT dio de baja la habilitación de una empresa del Parque Industrial de Pilar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El aeropuerto internacional de Ezeiza. 

Termina 2025 con récord de actividad en el mercado aerocomercial