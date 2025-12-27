El abogado del "Chiqui" Tapia denunció un "avance coordinado" contra la AFA desde el Gobierno

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, Gregorio Dalbon, publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó el origen y la intencionalidad de las denuncias impulsadas contra la conducción del fútbol argentino.
Bajo el título “Datos públicos”, el también letrado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el foco en los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.
En su publicación, el abogado sostuvo que “el denunciante de la AFA, Juan Facundo Del Gaiso, registra ingresos del Estado. Existen además antecedentes administrativos que lo vinculan al fútbol (Res. 288/LCAVA/21)”.
También arremetió contra Matías Yofe, de quien dijo que “mantiene vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados, de público conocimiento”.
Filtraciones
Por otra parte, Dalbón afirmó que “parte del material difundido en medios (allanamientos) proviene de filtraciones cuya trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”. Allí aseguró que deberían investigarse los roles de la exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, y de la actual ministra, Alejandra Monteoliva.
El abogado señaló: “Cuando se avanza coordinadamente contra ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggino y la AFA, la pregunta no es ideológica: ¿quiénes intervienen, desde dónde y con qué intereses?”.
Dalbon cerró su mensaje: “Transparencia. Estado de Derecho. Nada más. Nada menos. Ahora vamos por TODO. ”.
Fuente: Agencia DIB