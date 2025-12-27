El abogado del "Chiqui" Tapia denunció un "avance coordinado" contra la AFA desde el Gobierno

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia , Gregorio Dalbon , publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó el origen y la intencionalidad de las denuncias impulsadas contra la conducción del fútbol argentino.

Renunciaron dos jueces más a órganos disciplinarios de AFA en medio de la investigación contra "Chiqui" Tapia

Bajo el título “Datos públicos” , el también letrado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el foco en los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

En su publicación, el abogado sostuvo que “el denunciante de la AFA, Juan Facundo Del Gaiso , registra ingresos del Estado. Existen además antecedentes administrativos que lo vinculan al fútbol (Res. 288/LCAVA/21)”.

AFA. DATOS PÚBLICOS. El denunciante de la @afa , Juan Facundo Del Gaiso, registra ingresos del Estado. Existen además antecedentes administrativos que lo vinculan al fútbol (Res. 288/LCAVA/21). Matías Yofe también mantiene vínculos laborales con el Estado y reuniones…

También arremetió contra Matías Yofe , de quien dijo que “mantiene vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados, de público conocimiento”.

Filtraciones

Por otra parte, Dalbón afirmó que “parte del material difundido en medios (allanamientos) proviene de filtraciones cuya trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”. Allí aseguró que deberían investigarse los roles de la exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, y de la actual ministra, Alejandra Monteoliva.

El abogado señaló: “Cuando se avanza coordinadamente contra ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggino y la AFA, la pregunta no es ideológica: ¿quiénes intervienen, desde dónde y con qué intereses?”.

Dalbon cerró su mensaje: “Transparencia. Estado de Derecho. Nada más. Nada menos. Ahora vamos por TODO. ”.

Fuente: Agencia DIB