Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo y ya está en la Argentina

Una ronda de mate en pleno vuelo y con la camiseta argentina.

Nahuel Gallo, al pie del avión que lo lleva a Buenos Aires. Junto a él, Luciano Nakis y Fernando Isla Casares, dirigentes de la AFA.

El reencuentro con su esposa María Alexandra y su hijo Víctor. También lo esperaban en Ezeiza Patricia Bullrich, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva.

Nahuel Gallo , el gendarme argentino que permaneció detenido en Venezuela 448 días y que fue liberado este domingo por las autoridades de ese país, regresó al país tras una gestión “humanitaria” realizada por la Asociación del Fútbol, entidad que facilitó un avión privado.

El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Caracas y luego de una escala técnica en Guayaquil, aterrizó en Ezeiza a la 4.45 de este lunes , donde lo aguardaban su esposa María Alexandra Goméz y su hijo Vïctor. También se encontraban presentes la senadora Patricia Bullrich , y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Fútbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodrígue z “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

En su cuenta de X, la AFA expresó: “El fútbol, un puente humanitario” , junto a una foto en la que se ve a Gallo con Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo de la entidad.

Ambos dirigentes estaban en Caracas para la inauguración de obras en el nuevo centro de alto rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol. Las gestiones de Claudio Chiqui Tapia habrían comenzado hace poco más de un año, cuando estuvo en Venezuela en ocasión del torneo Sudamericano sub 20.

Gallo en argentina rs Gallo bajó del avión vistiendo su uniforme de gendarme. x

“Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió Tapia en sus redes sociales. "El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”, agregó.

La detención del gendarme

El gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo fue detenido arbitrariamente en Venezuela. El gendarme Nahuel Gallo, poco antes de ser detenido.

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas, informó NA.

Gallo había sido apresado en un paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

Fuente Agencia DIB