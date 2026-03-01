lunes 02 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026 - 20:05

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo y ya está en la Argentina

Nahuel Gallo estuvo preso en Venezuela durante 448 días. Fue liberado este domingo tras una gestión “humanitaria” realizada por la AFA. Se lo ve notoriamente más delgado.

Por Agencia DIB
El reencuentro con su esposa María Alexandra y su hijo Víctor. También lo esperaban en Ezeiza Patricia Bullrich, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva.

Nahuel Gallo, al pie del avión que lo lleva a Buenos Aires. Junto a él, Luciano Nakis y Fernando Isla Casares, dirigentes de la AFA.

Foto X
Gallo bajó del avión vistiendo su uniforme de gendarme.

x
Una ronda de mate en pleno vuelo y con la camiseta argentina.

AFA
El gendarme Nahuel Gallo, poco antes de ser detenido.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció detenido en Venezuela 448 días y que fue liberado este domingo por las autoridades de ese país, regresó al país tras una gestión “humanitaria” realizada por la Asociación del Fútbol, entidad que facilitó un avión privado.

El Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina. 

Venezuela: Cancillería respaldó las acciones de Estados Unidos y pidió la liberación de Nahuel Gallo
El helicoide, en el centro de Caracas, Venezuela. 

Expectativa por la liberación del gendarme Gallo y el abogado Giulianni, argentinos detenidos por el chavismo

El regreso de Nahuel Gallo

Nahuel Gallo, al pie del avión que lo lleva a Buenos Aires. Junto a él, Luciano Nakis y Fernando Isla Casares, dirigentes de la AFA.

El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Caracas y luego de una escala técnica en Guayaquil, aterrizó en Ezeiza a la 4.45 de este lunes, donde lo aguardaban su esposa María Alexandra Goméz y su hijo Vïctor. También se encontraban presentes la senadora Patricia Bullrich, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Fútbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Una ronda de mate en pleno vuelo y con la camiseta argentina.

El papel de la AFA

En su cuenta de X, la AFA expresó: “El fútbol, un puente humanitario”, junto a una foto en la que se ve a Gallo con Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo de la entidad.

Ambos dirigentes estaban en Caracas para la inauguración de obras en el nuevo centro de alto rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol. Las gestiones de Claudio Chiqui Tapia habrían comenzado hace poco más de un año, cuando estuvo en Venezuela en ocasión del torneo Sudamericano sub 20.

Gallo bajó del avión vistiendo su uniforme de gendarme.

“Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió Tapia en sus redes sociales. "El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”, agregó.

La detención del gendarme

El gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo fue detenido arbitrariamente en Venezuela.
El gendarme Nahuel Gallo, poco antes de ser detenido.

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas, informó NA.

Gallo había sido apresado en un paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

Fuente Agencia DIB

