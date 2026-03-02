La AFA y Chiqui Tapia juegan su partido más difícil fuera de la cancha

El fútbol argentino vive en estado de ebullición. La presión agobia a los jugadores adentro de las canchas, los hinchas marcan el pulso de acuerdo al resultado y en los márgenes, los dirigentes afrontan otro partido que se disputa en las altas esferas del poder. Por estas horas, mientras la AFA es noticia por la liberación del gendarme Nahuel Gallo , se cocina un lockout de la actividad que genera polémica.

A fin de cuentas, Claudio Tapia y Pablo Toviggino impulsan un “paro”, según sus propias palabras, porque fueron citados a declarar en la causa que los investiga por el incumplimiento del pago de los aportes de seguridad social. El presidente y el tesorero de la casa madre, además, son investigados por presunto enriquecimiento ilícito.

Las denuncias son variadas, y hasta incluyen la presencia de testaferros y desvíos de fondos al exterior. Hasta dónde llegará dependerá de la Justicia, está claro.

Sin embargo, los capos de la AFA tendrán que comparecer ante el juez en lo penal económico Diego Amarante entre el 5 y el 11 de marzo. Esa fue la excusa que encontraron para ponerle puntos suspensivos a la 9ª fecha del Torneo Apertura, cuyo inicio estaba previsto para el jueves, y al resto de las categorías del Ascenso. Este martes, habrá una reunión de Comité Ejecutivo en el que ratificará o rectificará la decisión. ¿Darán marcha atrás?

Hay dos problemas que se le presentan a Tapia y compañía. Por más que la mayoría de los dirigentes le haya dado el okey a la medida, ninguno les preguntó a sus hinchas si compartía la drástica decisión. Cuando se exacerba el lema “el club es de los socios” frente a la avanzada del Gobierno nacional con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) también sería prudente hacer una consulta popular. Si los dueños son aquellos que pagan la cuota mes a mes y realizan un esfuerzo importante en un contexto de bolsillos flacos, ¿por qué no buscaron la aprobación de la masa societaria? La respuesta está cantada y como muestra bastan las encuestas que se propagaron durante la semana pasada: todas superan del 90% en contra de parar la pelota.

Hinchas rehenes

Los dirigentes, por acción u omisión, tomaron como rehenes a sus hinchas, que solo pueden elegir a sus representantes pero no al presidente de la AFA. Y las razones tienen que ver con una citación judicial. No es posible imaginar que algún socio de cualquier club les pida a sus compañeros que dejen de trabajar porque tiene que sentarse frente a un magistrado. Si están limpios y -como dijeron en el Comité Ejecutivo- todas las obligaciones están pagas, ¿cuál es el problema de declarar ante Amarante?

Hay un pelea que tiene que ver con el decreto 1212, aquel que estableció un régimen especial para el fútbol en 2003 de la mano de Eduardo Duhalde. La normativa se modificó durante la gestión de Mauricio Macri con la suba de alicuotas en 2019, fue restituido por Sergio Massa en 2023 y volvió a sufrir cambios con Javier Milei en la Rosada. El presidente libertario, además, impuso un aumento adicional durante el plazo de 12 meses para compensar el déficit acumulado y garantizar el financiamiento del sistema previsional.

La AFA trabó esta resolución en la Justicia y, a excepción de Estudiantes de La Plata que pagó la totalidad del esquema que exigió el Gobierno, el resto de los clubes abonó los aportes con el viejo esquema. Por eso aseguran que están al día, muy a pesar de que ARCA les reclama más de 19 mil millones de pesos de deuda.

"Persecución"

Tapia habla de “persecución” y pone sobre la mesa el tema de las SAD. “Vienen por los clubes”, asegura Chiqui puertas adentro. Públicamente, lo hace a través de los distintos voceros. La realidad es que, ahora mismo, es una situación que perdió fuerza en la agenda de Milei. El arribo de Foster Gillett Jr., el empresario norteamericano que buscó hacer negocios con Estudiantes, encontró rechazos. Esta encuesta, a diferencia de aquella que habla del “paro” del fútbol, tiene como amplio ganador a la AFA. La mayoría de los hinchas están en desacuerdo con el ingreso de capitalistas extranjeros. Ni siquiera aceptan un método mixto como opción, algo que planteó Juan Sebastián Verón.

La foto del domingo, que mostró a Luciano Nakis (presidente de Deportivo Armenio y prosecretario de la AFA) y a Fernando Isla Casares (Ceremonial y Protocolo), al pie del avión junto a Gallo, busca lavar la imagen de Tapia. Chiqui no tuvo la imagen que buscaba porque el juez Amarante le negó la salida del país.

Gallo2

Muchos hinchas, despojados de la guerra política, celebraron la intervención de la AFA a través de los contactos que realizó Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, con Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo del gobierno de transición en el país caribeño tras la detención de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorista.

Otros fueron contundentes. Más allá del sello humanitario que tuvo la misión del fútbol a Venezuela, a Tapia lo cuestionan por sus manejos en el fútbol. Que haya obligado a los jugadores a una huelga de piernas caídas tiene un costado muy negativo. En definitiva, los hinchas se mueven a bordo de la pasión y poco les importan las rencillas que tengan sus dirigentes.

Fuente: Agencia DIB