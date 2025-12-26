Imputaron a Claudio "Chiqui" Tapia por la retención ilegal de los aportes jubilatorios de la AFA

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio Chiqui Tapia, su mano derecha Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) por la presunta retención indebida de tributos por unos 19 mil millones de pesos.

La denuncia había sido presentada por ARCA ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporada al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.

La imputación advierte que, si bien ARCA había denunciado inicialmente a Tapia "como responsable de las maniobras descriptas" en su carácter de presidente de la AFA y "administrador de clave fiscal", la "estructura societaria" de la entidad exige extender la investigación a "los otros integrantes de la comisión directiva".

Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo. El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención (descontando impuestos y cargas sociales a terceros) y se financió con esos fondos.

La presunta retención indebida de tributos asciende a unos 19 mil millones de pesos en impuestos y contribuciones a la Seguridad Social que fueron retenidos pero no depositados en los plazos establecidos.

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA, ya que "conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones".

¿Qué pena podría enfrentar la cúpula de la AFA?

Según la Ley Penal Tributaria vigente, la conducta de no depositar tributos retenidos dentro de los diez días hábiles prevé penas de prisión de dos a seis años. ARCA solicitó específicamente que se aplique el máximo de la pena.

Según el documento de ARCA, la AFA actuó como agente de retención, es decir, descontó impuestos y cargas sociales a terceros (como jugadores, empleados, proveedores) pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal, utilizándolos para financiar sus propias operaciones.

Cabe mencionar que este viernes, el juez Marcelo Aguinsky ordenó suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación sobre la mansión vinculada con el entorno de Chiqui Tapia.