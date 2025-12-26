viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025 - 19:57

Imputaron a Claudio "Chiqui" Tapia por la retención ilegal de los aportes jubilatorios de la AFA

La medida, dictada por el juez Claudio Navas Rial, tambióen alcanzaa Pablo Toviggino, la mano derecha de Tapia.

Por Agencia DIB
El presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia.&nbsp;

El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. 

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio Chiqui Tapia, su mano derecha Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de tributos por unos 19 mil millones de pesos.

Más noticias
El fotógrafo Pablo Grillo. 

Confirman el procesamiento de Héctor Guerrero, el gendarme que atacó a Pablo Grillo
Kicillof, con Magario y Correa, con la cúpula de la CGT.

La CGT sumó a Kicillof a los encuentros contra la reforma laboral y le hizo un guiño por el 2027

La denuncia había sido presentada por ARCA ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporada al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.

La imputación advierte que, si bien ARCA había denunciado inicialmente a Tapia "como responsable de las maniobras descriptas" en su carácter de presidente de la AFA y "administrador de clave fiscal", la "estructura societaria" de la entidad exige extender la investigación a "los otros integrantes de la comisión directiva".

¿De qué se acusa a la AFA?

Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo. El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención (descontando impuestos y cargas sociales a terceros) y se financió con esos fondos.

La presunta retención indebida de tributos asciende a unos 19 mil millones de pesos en impuestos y contribuciones a la Seguridad Social que fueron retenidos pero no depositados en los plazos establecidos.

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA, ya que "conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones".

¿Qué pena podría enfrentar la cúpula de la AFA?

Según la Ley Penal Tributaria vigente, la conducta de no depositar tributos retenidos dentro de los diez días hábiles prevé penas de prisión de dos a seis años. ARCA solicitó específicamente que se aplique el máximo de la pena.

Según el documento de ARCA, la AFA actuó como agente de retención, es decir, descontó impuestos y cargas sociales a terceros (como jugadores, empleados, proveedores) pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal, utilizándolos para financiar sus propias operaciones.

Cabe mencionar que este viernes, el juez Marcelo Aguinsky ordenó suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación sobre la mansión vinculada con el entorno de Chiqui Tapia.

Temas
Ver más

Confirman el procesamiento de Héctor Guerrero, el gendarme que atacó a Pablo Grillo

La CGT sumó a Kicillof a los encuentros contra la reforma laboral y le hizo un guiño por el 2027

La Provincia advirtió que el Presupuesto 2026 busca "desmantelar" la Ley de Educación Nacional

Nuevo parte médico: Cristina seguirá internada con antibióticos y drenaje peritoneal

Con votos justos, el Gobierno busca en el Senado su primer Presupuesto

Piden penas de hasta cinco años de cárcel para quienes ataquen silobolsas

Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió "abrocharse los cinturones"

Cristina Kirchner presentó una complicación leve y pasó Navidad internada

Kicillof, duro con Milei por el atraso cambiario: "Es un desastre lo que están haciendo"

Fuerte gesto de respaldo de un intendente radical a Kicillof en la disputa con Nación

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Nuevo parte médico: Cristina seguirá internada con antibióticos y drenaje peritoneal

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 26 de diciembre de 2025 al 1° de enero de 2026

Semana del 26 de diciembre de 2025 al 1° de enero de 2026