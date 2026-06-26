¿Dormir con tu mascota sí o no? Qué dicen los expertos en higiene del sueño

Según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más del 50 % de los dueños de animales de compañía comparten su cama con ellos. En Argentina, un país donde el 80 % de los hogares tiene una mascota en su casa, la práctica también está ampliamente extendida. ¿Cuáles son sus pros y contras en lo que respecta a la salud del sueño?

Hace algunos años, un estudio publicado en la revista de medicina Mayo Clinic Proceedings sugirió que los dueños de mascotas que duermen con ellas descansan mejor. La investigación fue realizada sobre un total de 150 dueños, de los cuáles el 56 % aseguró compartir cama con sus animales. Entre las principales ventajas, los encuestados resaltaron la sensación de seguridad, bienestar y relajación que les transmiten sus perros y gatos.

Efectivamente, investigaciones de la Universidad Estatal de Washington demostraron que acariciar a un perro o gato durante solo 10 minutos reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Dormir junto a tu mascota amplifica este efecto: su respiración rítmica, el calor corporal y la sensación de compañía generan un efecto de calma similar al de un abrazo. Al mismo tiempo, algunos estudios reportan que quienes ejercen esta práctica despiertan de mejor humor y experimentan una disminución en síntomas relacionados con la depresión.

No obstante, también existen objeciones, que se centran principalmente en los efectos negativos que las mascotas pueden generar en la calidad del sueño. En esta línea, la Academia Americana de Medicina del Sueño advierte que aproximadamente un tercio de las personas que duermen con sus mascotas experimenta interrupciones frecuentes. Alergias, falta de espacio y hasta transmisión de enfermedades son algunos de los argumentos más sobresalientes entre los detractores.

Consejos para dormir mejor con tu mascota

Finalmente, la decisión de dormir o no con tu mascota es absolutamente personal. La clave, entonces, está en tomar esa decisión con información y, en caso de hacerlo, crear las condiciones adecuadas.

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es el colchón: tamaño, densidad y protección son elementos centrales a la hora de dormir con una mascota “Un colchón Queen o King puede hacer toda la diferencia. Con más espacio, tu mascota puede acomodarse sin invadir tu territorio, y vos podés mantener una postura saludable durante la noche” indica Pablo Mandelbaum, Doctor en Química y especialista en calidad de sueño de Sensorial Colchones. “En estos casos, solemos recomendar colchones con independencia de lecho, diseñados para no transmitir el movimiento de quienes comparten la cama: sin interrupciones durante toda la noche, el descanso marca la diferencia para encarar el día”, agrega.

Otro aspecto innegociable es la higiene rigurosa. Si bien hay quienes eligen una funda extraíble para resguardar el colchón, lavar las sábanas con agua caliente ayuda a prevenir la presencia de pelos y microorganismos externos. Por el mismo motivo, también es clave cepillar a la mascota con frecuencia, además de asegurarse de que duerma por encima del acolchado y no directamente sobre las sábanas. Una aspiradora con filtro de agua para ácaros y pelos puede ser una herramienta útil para mantener óptimas las condiciones de higiene.

Por último, visitar al veterinario cada 6 meses para garantizar que la mascota esté sana y no presente parásitos o enfermedades transmisibles es, sin dudas, la indicación más importante. Tanto para cuidar la salud de las personas como de los animales.

Según relevamientos recientes, 8 de cada 10 adultos argentinos (80 %) poseen al menos una mascota en su casa, y muchos de ellos eligen compartir cama con sus animales. A fin de cuentas, no se trata de decretar rotundamente sí o no, sino de tener la mayor información disponible para, en caso de elegirlo, hacerlo de manera correcta.

Tabla Comparativa: beneficios vs. riesgos