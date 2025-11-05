miércoles 05 de noviembre de 2025
Dolor en Mar del Plata: falleció en un accidente José Moscuzza hijo, exvicepresidente del club Aldosivi

El empresario se despistó con su automóvil en la Autovía 2 a la altura de Lezama.

José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi de Mar del Plata. 

El empresario marplatense José Moscuzza hijo, exvicepresidente del club de fútbol Aldosivi, falleció en la madrugada de este miércoles al despistarse con su automóvil y volcar mientras circulaba por la Autovía 2 a la altura de la localidad de Lezama.

De acuerdo a datos aportados por fuentes de Seguridad Vial el siniestro ocurrió en el kilómetro 166 cuando, por circunstancias que aún no se establecieron, Moscuzza perdió el control de su vehículo y se salió de la cinta asfáltica para acabar volcado dentro de un zanjón.

Otros automovilistas que vieron la escena solicitaron ayuda y poco después arribaron unidades del servicio de emergencias de Lezama, que constataron la muerte de Moscuzza, único ocupante del rodado.

Posteriormente se hicieron presentes Bomberos Voluntarios de Lezama, con las unidades 10 y 5, además de ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica

Los años con el “Tiburón”

José Marcelo Moscuzza estaba vinculado íntimamente con el “Tiburón”. Mientras su padre, el empresario de la pesca José Américo Moscuzza, fue presidente durante varios años, “Josecito” ofició como vice del club hasta el año pasado. Vivió una etapa de ascensos y descensos dentro del profesionalismo que llevó al club a obtener muchos logros y mejoras.

Entre ellas, se destacan sus propias instalaciones en Punta Mogotes y el avance con las obras en el predio.

