Discapacidad: masiva protesta contra la reforma impulsada por el Gobierno

Una cartel en apoyo a las personas con discapacidad.

Organizaciones sociales, familiares de personas con discapacidad y trabajadores de la sanidad se concentraron este miércoles frente al Ministerio de Salud, y también en ciudades del interior, en rechazo a la nueva iniciativa del Gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad incluyó, además de la manifestación, un cese de actividades de los empleados de las prestadoras ante la "profunda crisis que atraviesa el sector". En ese marco, advirtieron sobre "el atraso arancelario, la irregularidad en los pagos y la acumulación de deudas que está llevando a las prestaciones a una situación terminal".

Mientras el Gobierno intenta ahora impulsar una reforma a la Ley de Emergencia en Discapacidad que había logrado votar el Congreso el año pasado con mayoría opositora, luego de judicializar la norma y no haber logrado vetarla, los manifestantes le enviaron también una carta al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con un detalle de sus reclamos.

En medio de la protesta, los manifestantes se quejaron por la "falta de respuestas concretas" por parte del Estado en el funcionamiento de instituciones, el trabajo de los prestadores en todo el país y los derechos de las personas con discapacidad.

Además, el Foro Permanente alertó que "los prestadores enfrentan un atraso importante en los pagos de Incluir Salud", que en algunos casos databa de octubre, aunque reconoció que "si bien se han realizado algunos pagos todo va muy lento". Mientras el grupo mayoritario se concentró frente al Ministerio de Salud, otra manifestación se instaló en la puerta del Ministerio de Economía para reclamar también por aumentos en las partidas para las prestaciones del sector. Las protestas también tuvieron su eco en distintas ciudades de las provincias, como Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Fuente: Agencia DIB

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