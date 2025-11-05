miércoles 05 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025 - 19:13

Dictaminan que debe rechazarse pedido de salidas transitorias formulado por Von Wernich

La Unidad Fiscal de La Plata que interviene en procesos por crímenes de lesa humanidad dictaminó rechazar el pedido formulado por la defensa del sacerdote.

Por Agencia DIB
El sacerdote católico Christian Von Wernich fue condenado en 2007 a reclusión perpetua.

La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata dictaminó que debe rechazarse el pedido formulado por la defensa del sacerdote católico Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua, para que se le conceda el beneficio de las salidas transitorias, dado que en su conducta "no se verifica cambio alguno" y que las víctimas han manifestado en el caso su "oposición fundada".

"Esta Unidad Fiscal considera que no corresponde que se conceda el beneficio solicitado. Ninguna de las condiciones exigidas por la normativa vigente -a la luz de los instrumentos internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad- se encuentran satisfechas en el presente caso", sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo con el sitio Fiscales.

Christian Von Wernich

Von Wernich, que fue capellán de la Policía bonaerense en la Dirección General de Investigaciones que estaba a cargo del fallecido Miguel Osvaldo Etchecolatz, está privado de su libertad desde 2003, cuando fue detenido en la causa en la que finalmente fue condenado el 9 de octubre de 2007 por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata por su intervención como coautor o como partícipe necesario en 41 casos de privación ilegítima de la libertad agravada, 31 de aplicación de tormentos agravada y 7 homicidios agravados.

"Es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima o el que llega después a 'aconsejarle' que hable para no ser torturado nuevamente. Ahora bien, cuando el que llega después a dar esos consejos es además un sacerdote que se maneja con autoridad ante los carceleros entrando y saliendo a su antojo de las celdas no es un torturador cualquiera, es uno calificado", entendió el tribunal en aquella sentencia, que fue ratificada y se encuentra firme.

Von Wernich está privado de su libertad en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la guarnición militar de Campo de Mayo. Es el único sacerdote católico condenado en Argentina por su intervención en crímenes de lesa humanidad. "Formó parte de un comprobado plan criminal y para llevar adelante su tarea utilizó los hábitos sacerdotales de la Iglesia Católica Apostólica Romana autoatribuyéndose una misión pastoral", sostuvo el tribunal. (DIB)

Por  Agencia DIB