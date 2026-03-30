martes 31 de marzo de 2026
30 de marzo de 2026 - 20:58

Denuncian faltantes de vacunas y demoras en la entrega por parte del Gobierno nacional

El Ministerio de Salud bonaerense formalizó un reclamo por la provisión insuficiente de dosis de nueve vacunas, algunas incluidas en el calendario obligatorio.

Por Agencia DIB
Las vacunas son seguras y salvan vidas.&nbsp;

Las vacunas son seguras y salvan vidas. 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires formalizó un reclamo al Gobierno nacional por las demoras en la provisión de nueve vacunas, algunas del Calendario Nacional de Vacunación que son obligatorias. Desde la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones, respondieron a la gestión bonaerense a cargo de Nicolás Kreplak: reconocieron que hay demoras y aseguraron que "las provincias ya están notificadas".

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En tanto, el retraso en la entrega de las dosis fue atribuido a problemas logísticos internacionales y a demoras en envíos de organismos como la Organización Panamericana de la Salud.

El Calendario Nacional de Vacunación 2026 incluye 18 vacunas obligatorias, de las cuales 16 son para toda la población y dos para grupos objetivo. Además, existen otras dosis cuyo uso es estacional o de uso temporario, de acuerdo la circulación de virus y bacterias en la población.

Según la denuncia del ministerio de Salud bonaerense, faltarían dosis de vacunas de los dos grupos: las de calendario obligatorio y las estacionales.

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Documento

El reclamo bonaerense quedó asentado en una nota institucional firmada por Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud de la Provincia, donde la funcionaria se dirige a los equipos de salud provinciales para explicarles la situación e indicarles cómo reorganizarse ante la situación de escasez.

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El documento expresa que “en la Provincia de Buenos Aires se registra una disponibilidad insuficiente de algunas vacunas, debido a la falta de entregas desde el Ministerio de Salud de la Nación, que pueden ocasionar faltantes en los vacunatorios en el mes de abril”.

La denuncia de la cartera sanitaria provincial expresa que existen problemas con la provisión de vacunas contra la gripe, el virus sincicial respiratorio (VSR, que previene de la bronquiolitis), la varicela, la vacuna que previene la tuberculosis (BCG), la que previene la Hepatitis B pediátrica, la triple viral (cubre del sarampión, rubéola y paperas), la que combate el virus de papiloma humano (VPH, una patología que puede derivar en cáncer) y las dosis contra el Covid-19 y la fiebre amarilla.

Fuente: Agencia DIB

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