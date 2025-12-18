Dengue: cómo cuidarse ante la habitual llegada de los mosquitos

Los mosquitos de la especie Aedes aegypti son vectores de los virus del dengue, la fiebre amarilla, fiebre chikunguña y el zika.

El Ministerio de Salud de la Nación llamó a las jurisdicciones para que fortalezcan la detección temprana y el estudio de casos notificados de dengue . Al mismo tiempo, recordó las medidas de cuidado que deben adoptar quienes viajen a países con presencia de la enfermedad.

Un documental de DDHH producido por la UNLP gana un premio internacional

El comienzo de la temporada de dengue 2025-2026 muestra un panorama de bajo riesgo en todo el país , sin transmisión autóctona. Se confirmaron 12 casos, de los cuales 4 son autóctonos y 8 corresponden a personas con antecedentes de viaje a México, Brasil, Sri Lanka, Paraguay y Cuba.

No obstante, la circulación del virus en varios países de la región y el aumento estacional de la actividad del mosquito Aedes aegypti en distintas provincias exigen reforzar las medidas de prevención.

Se recomienda el uso de repelentes, especialmente en las primeras horas de la mañana y del atardecer en las que el mosquito tiene mayor actividad. También se sugiere usar ropa de colores claros que, de ser posible, cubra brazos y piernas, utilizar espirales en espacios al aire libre y tabletas en ambientes interiores, y proteger camas, cunas y cochecitos con tul o tela mosquitera.

Paralelamente, quienes viajen a países con circulación viral de dengue y otros arbovirus deben adoptar medidas para protegerse de las picaduras de mosquitos y evitar contagios. Recordemos que el 66% de los casos confirmados corresponden a personas que fueron al exterior.

La prevención, tan necesaria

Ante esas señales, lo primero es consultar al sistema de salud y no automedicarse. El Ministerio insta a continuar con la eliminación de posibles criaderos y descartar objetos en desuso que puedan acumular agua, dar vuelta, tapar o cambiar el agua de aquellos que no puedan eliminarse y destapar canaletas o desagües.

Por otra parte, quienes salgan de viaje o dejen sus viviendas por varios días, deben tener especial cuidado con estas medidas, para evitar que durante su ausencia se acumule agua que puedan convertirse en criaderos del mosquito.

El panorama de la región

Actualmente, 16 países del continente registran circulación de dengue y Brasil concentra, por amplio margen, el mayor número absoluto de casos, mientras que otros con altas notificaciones acumuladas son México, Colombia, Guatemala, Perú, Honduras, Costa Rica y Ecuador.

En relación con los serotipos, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Puerto Rico presentan circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue, mientras que Bolivia, Perú y Paraguay muestran circulación de múltiples serotipos, destacándose la presencia de DENV-3 en los tres países.

Fuente: Agencia DIB