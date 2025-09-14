De la calle a la billetera virtual: una familia asaltada sufre ahora un golpe digital

La madrugada del 7 de septiembre, la violencia irrumpió en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero . La familia regresaba de un cumpleaños cuando al menos cinco delincuentes armados los interceptaron. Entre gritos y amenazas, la escena más brutal quedó grabada en imágenes que recorrieron el país gracias a una cámara de seguridad: una nena de 9 años bajó del auto con un globo y los brazos en alto, obligada a rendirse como si fuera una adulta. Su padre terminó con la muñeca fracturada después de los golpes.

Lo que parecía haber terminado en la calle siguió pocos minutos después en el plano digital. Los ladrones aprovecharon la tarjeta de Mercado Pago de Julieta, una de las víctimas, y en apenas once minutos gastaron $800.000. Dos pagos de $200.000 a nombre de “Naranjx Cesar” a las 4:35 y 4:38 de la madrugada fueron los primeros. La familia intentó bloquear las cuentas desde el celular de una vecina, pero ya era tarde: los consumos estaban hechos.

El mensaje completo, compartido por la familia, agregó: “Analizamos con Mastercard la información del pago que reportaste. Si bien lo intentamos, lamentablemente no pudimos recuperar el dinero del pago, por lo que no podremos devolvértelo”.

La negativa encendió la indignación. El caso había tomado estado público, la imagen de la pequeña con los brazos en alto se había viralizado como símbolo de la crudeza de la inseguridad en el Conurbano, y aun así la compañía se desentendió de la pérdida.

Un doble despojo

El asalto dejó heridas físicas y un trauma que costará tiempo superar. Pero también dejó a la familia frente a un nuevo vacío: la pérdida económica de una suma significativa que nadie reintegra. Entre la violencia de las calles y la indiferencia de una respuesta corporativa, el drama de Villa Raffo se transformó en un ejemplo de cómo la inseguridad y la desprotección digital pueden golpear dos veces.