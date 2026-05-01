viernes 01 de mayo de 2026
1 de mayo de 2026 - 14:31

Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app

Banco Provincia ofrece a través de su aplicación beneficios en farmacias y perfumerías, librerías, locales gastronómicos y Ferias y Mercados Bonaerenses. También hay días específicos para comprar y ahorrar en supermercados y se pueden acumular promociones.

Por Agencia DIB
Cuenta DNI renueva todos los beneficios y promociones, en diversos rubros.
Cuenta DNI renueva todos los beneficios y promociones, en diversos rubros.

Banco Provincia dio a conocer todos los beneficios y descuentos de la aplicación Cuenta DNI para el mes de mayo con un tip: se puede acumular la promo de Comercios de Barrio con otras específicas para ahorrar hasta 160.000 pesos.

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El listado incluye beneficios en farmacias y perfumerías, librerías, locales gastronómicos y Ferias y Mercados Bonaerenses. También hay días específicos para comprar y ahorrar en supermercados. Además, vuelve el pago en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la app.

  • Todos los días:

- 40% de descuento en Ferias y Mercados bonaerenses, con tope de reintegro de 6.000 pesos por semana.

- 40% de descuento en comercios adheridos de universidades, con un tope de reintegro semanal de 6.000 pesos.

- 30% de descuento en locales de marcas destacadas, con un tope de reintegro de 15.000 pesos por mes y marca.

  • De lunes a viernes: 20% de descuento en Comercios de Barrio adheridos, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de reintegro de 5.000 pesos por semana.
  • Todos los lunes y martes: 10% en librerías, sin tope de reintegro, que acumula con promoción de comercios de barrio.
  • Todos los miércoles y jueves: 10% de descuento sin tope de reintegro en farmacias y perfumerías adheridas.
  • Días específicos: hasta 20% de descuento en supermercados adheridos, más un 5% para personas jubiladas en marcas seleccionadas.

. Changomás: 20% de descuento jueves, viernes y sábados, sin tope.

. Carrefour: 10% los miércoles, sin tope y con devolución inmediata.

. Día: 10% los lunes, sin tope.

. La Anónima: 10% los miércoles, con tope semanal.

. Nini Mayorista: 15% los martes, con tope diario.

. Toledo: descuentos especiales algunos días, en ciertos casos sin tope.

. También participan cadenas regionales del interior bonaerense con descuentos del 15% en días específicos.

  • Todos los sábados y domingos:

- 25% en locales de gastronomía adheridos, con 8.000 pesos de reintegro por semana.

- 25% de descuento en YPF Full - no incluye combustible - con tope semanal de 8.000 pesos.

Vuelven las cuotas sin interés con Cuenta DNI

La novedad destacada de mayo es la posibilidad de financiar compras en hasta tres cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito vinculadas a la billetera y pagos sin contacto (NFC). Este beneficio aplica en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos, como indumentaria o productos para el hogar.

Fuente: Agencia DIB

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