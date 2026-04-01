Cuenta DNI: Banco Provincia anunció todos los descuentos del mes de abril
El listado incluye beneficios en farmacias y perfumerías, librerías, locales gastronómicos y Ferias y Mercados Bonaerenses. También hay días específicos para comprar y ahorrar en supermercados y se pueden acumular promociones.
Cuenta DNI renueva todos los beneficios y promociones, en diversos rubros.
Banco Provincia dio a conocer todos los beneficios y descuentos de la aplicaciónCuenta DNI para el mes de abril, con un tip: se puede acumular la promo de Comercios de Barrio con otras específicas para ahorrar mucho más.