lunes 06 de abril de 2026
1 de abril de 2026 - 21:18

Cuenta DNI: Banco Provincia anunció todos los descuentos del mes de abril

El listado incluye beneficios en farmacias y perfumerías, librerías, locales gastronómicos y Ferias y Mercados Bonaerenses. También hay días específicos para comprar y ahorrar en supermercados y se pueden acumular promociones.

Por Agencia DIB
Cuenta DNI renueva todos los beneficios y promociones, en diversos rubros.
Cuenta DNI renueva todos los beneficios y promociones, en diversos rubros.

Banco Provincia dio a conocer todos los beneficios y descuentos de la aplicación Cuenta DNI para el mes de abril, con un tip: se puede acumular la promo de Comercios de Barrio con otras específicas para ahorrar mucho más.

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El listado incluye beneficios en farmacias y perfumerías, librerías, locales gastronómicos y Ferias y Mercados Bonaerenses. También hay días específicos para comprar y ahorrar en supermercados.

  • Todos los días:

- 40% de descuento en Ferias y Mercados bonaerenses, con tope de reintegro de 6.000 pesos por semana.

- 40% de descuento en comercios adheridos de universidades, con un tope de reintegro semanal de 6.000 pesos.

- 30% de descuento en locales de marcas destacadas, con un tope de reintegro de 15.000 pesos por mes y marca.

  • De lunes a viernes: 20% de descuento en Comercios de Barrio adheridos, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de reintegro de 5.000 pesos por semana.
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  • Todos los lunes y martes: 10% en librerías, sin tope de reintegro, que acumula con promoción de comercios de barrio.
  • Todos los miércoles y jueves: 10% de descuento sin tope de reintegro en farmacias y perfumerías adheridas.
  • Días específicos: hasta 20% de descuento en supermercados adheridos, más un 5% para personas jubiladas en marcas seleccionadas.
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  • Todos los sábados y domingos:

- 25% en locales de gastronomía adheridos, con 8.000 pesos de reintegro por semana.

- 25% de descuento en YPF Full - no incluye combustible - con tope semanal de 8.000 pesos.

Fuente: Agencia DIB

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