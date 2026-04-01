Cuenta DNI: Banco Provincia anunció todos los descuentos del mes de abril

Cuenta DNI renueva todos los beneficios y promociones, en diversos rubros.

Banco Provincia dio a conocer todos los beneficios y descuentos de la aplicación Cuenta DNI para el mes de abril , con un tip: se puede acumular la promo de Comercios de Barrio con otras específicas para ahorrar mucho más.

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El listado incluye beneficios en farmacias y perfumerías, librerías, locales gastronómicos y Ferias y Mercados Bonaerenses . También hay días específicos para comprar y ahorrar en supermercados .

- 40% de descuento en Ferias y Mercados bonaerenses, con tope de reintegro de 6.000 pesos por semana.

- 40% de descuento en comercios adheridos de universidades , con un tope de reintegro semanal de 6.000 pesos.

- 30% de descuento en locales de marcas destacadas, con un tope de reintegro de 15.000 pesos por mes y marca.

De lunes a viernes: 20% de descuento en Comercios de Barrio adheridos, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de reintegro de 5.000 pesos por semana.

Embed Conocé los beneficios de abril con #CuentaDNI.



Hay descuentos todos los días.



Te damos un tip: podés acumular la promo de Comercios de Barrio con otras para ahorrar mucho más.



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Todos los lunes y martes : 10% en librerías , sin tope de reintegro, que acumula con promoción de comercios de barrio.

en , sin tope de reintegro, que acumula con promoción de comercios de barrio. Todos los miércoles y jueves : 10% de descuento sin tope de reintegro en farmacias y perfumerías adheridas.

de descuento sin tope de reintegro en adheridas. Días específicos : hasta 20% de descuento en supermercados adheridos, más un 5% para personas jubiladas en marcas seleccionadas.

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Todos los sábados y domingos :

- 25% en locales de gastronomía adheridos, con 8.000 pesos de reintegro por semana.

- 25% de descuento en YPF Full - no incluye combustible - con tope semanal de 8.000 pesos.

Fuente: Agencia DIB