jueves 27 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 09:52

Crean por ley un "INCAA bonaerense" para fomentar el cine y atraer inversiones

La provincia de Buenos Aires aprobó una ley largamente reclamada por el sector audiovisual e impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof.

Por Agencia DIB
Novedades para el mundo del cine.
Novedades para el mundo del cine.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó en la madrugada de este jueves la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, una especie de “INCAA bonaerense” que reconoce a la actividad como productiva y estratégica y crea un Fondo de Fomento que se actualizará año tras año.

Más noticias
La plataforma Cine.ar.

Marcha atrás: frenan la transferencia de la plataforma CINE.AR y vuelve al INCAA
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. 

"Chiqui Tapia botón": el canto que saltó de las canchas al recital de Andrés Calamaro

La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof junto a las asociaciones de directores, productores, universidades, actores y actrices, tiene como objetivo promover el desarrollo de la industria audiovisual, fomentar la producción de contenidos de calidad, y garantizar el acceso de la población a una oferta plural y diversa.

La norma define a la actividad audiovisual como una industria con capacidad de generar empleo y dinamizar la economía, al tiempo que garantiza el acceso a bienes culturales.

Establece un marco integral para el desarrollo del sector: en primer lugar, declara formalmente a la actividad audiovisual como industria productiva, garantizando tanto el acceso a la cultura como un motor de crecimiento económico. Además, incorpora una definición moderna y amplia de la industria, que abarca ficción, documental, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas como la realidad virtual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/egsantalla/status/1993900309878333442&partner=&hide_thread=false

Los alcances de la ley audiovisual

Entre sus principales herramientas, la norma prevé mecanismos de incentivo a la inversión y la creación de un Fondo de Fomento Audiovisual orientado a promover la contratación de técnicos, artistas y equipos bonaerenses. En ese sentido, cuando Kicillof impulsó el proyecto propuso un fondo de $675 millones, que se actualizará año a año por la ley de Presupuesto, en función de la variación del valor de entradas promedio de cine establecido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Además, apoyará a festivales regionales de cine bonaerenses ya que apunta a crear nuevas audiencias y promocionar las pantallas de exhibición. Otra clave es la creación de una red de salas de cine; es decir, buscará abrir nuevas vías de exhibición y distribución de films para los autores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fsaintout/status/1994010798595641375&partner=&hide_thread=false

Finalmente, la iniciativa incorpora políticas para la preservación, conservación y difusión del patrimonio audiovisual provincial, con el objetivo de resguardar la memoria cultural y facilitar su acceso a la ciudadanía. Y apuntalará la plataforma Audiovisual BaFilma, ya que propone la creación de la herramienta con el objeto de promover las películas bonaerenses y digitalizar el catálogo de locaciones.

El senador provincial Emmanuel Santalla celebró la sanción y destacó que la ley “no solo es un reconocimiento a nuestros cineastas, técnicos y artistas, sino también una herramienta concreta de desarrollo económico”. En ese sentido, afirmó que al declarar la actividad audiovisual como productiva y estratégica “se genera un marco de certeza para atraer inversiones, crear Fondos de Fomento y multiplicar el empleo de calidad en toda la Provincia”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Marcha atrás: frenan la transferencia de la plataforma CINE.AR y vuelve al INCAA

"Chiqui Tapia botón": el canto que saltó de las canchas al recital de Andrés Calamaro

El Senado designó a Flavia Terigi al frente de Educación bonaerense

Noviembre se va con tormentas y descenso de temperatura en la provincia de Buenos Aires

Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y asignaciones familiares

Compromiso productivo: el sector empresarial financiará obras hidráulicas

Tragedia en Mar del Plata: una joven periodista murió al caer desde un acantilado de 25 metros

San Nicolás: condenaron a los jóvenes acusados por el doble crimen de la Costanera

Se retiró el arquero de Aldosivi que rompió un récord del "Loco" Gatti

Bendu: el mega shopping que transformará la entrada al puerto de Mar del Plata

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades para los jubilados.

Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y asignaciones familiares

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La nueva promoción de Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país

Por  Agencia DIB