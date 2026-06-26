Comenzaron a peritar el colectivo que provocó una tragedia frente al skatepark de Mar del Plata

El colectivo se encuentra secuestrado en el playón municipal de Mar del Plata. 0223

Este viernes por la mañana los peritos judiciales comenzaron a trabajar en la verificación del estado del colectivo que provocó la tragedia frente al skatepark en Mar del Plata. En tanto, otra persona internada por el siniestro del lunes a la noche pasó a terapia intensiva.

La unidad de la línea 532, según mencionan medios locales, se encuentra secuestrada en el corralón de Nasser y Rawson. La investigación de la Justicia apunta a verificar el estado de la unidad y si el desperfecto -la falla en la dirección de la que hablaron tanto testigos como el chofer- se produjo en el momento de forma sorpresiva, o si el vehículo ya tenía problemas antes del choque que terminó con la vida de una joven de 18 años y dejó a otras seis personas heridas.

Se trata de verificar o no la hipótesis que plantea la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia: que el accidente se dio por una falla mecánica. El propio chofer declaró el pasado martes que perdió el control de la unidad por el desperfecto, en consonancia con lo que dijeron tres testigos de la causa.

Los heridos El Hospital Interzonal General de Agudos "Oscar Alende" (Higa) difundió en el último parte médico el estado de salud de los pacientes que permanecen internados. Así, se supo que a los dos pacientes que ya se encontraban internados en terapia intensiva, el joven de 19 años y una mujer de 42, se sumó una mujer de 56 años que permanecía en shockroom. Los tres continúan en estado delicado y con pronóstico reservado.

En tanto, otras dos pacientes, de 47 y 56 años, presentan una evolución favorable y continúan con su proceso de recuperación tras las fracturas sufridas en el accidente. Por su parte, el adolescente de 15 años, novio de la chica fallecida, también evoluciona favorablemente. Fuente: Agencia DIB

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