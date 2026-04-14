martes 14 de abril de 2026
14 de abril de 2026 - 20:39

Club Bahiense del Norte: allanamientos y secuestro de celulares en causa por presuntas interferencias en la investigación

Se trata de una derivación de la causa principal, en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de encubrimiento o falso testimonio en Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
El Club Bahiense del Norte tras el paso del temporal.

El Club Bahiense del Norte tras el paso del temporal.

La Nueva

En el marco de una causa por presuntas interferencias en la investigación por el derrumbe de la estructura del Club Bahiense del Norte, en medio de un temporal y que se cobró trece víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad el 16 de diciembre de 2023 en Bahía Blanca, se realizaron siete allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares.

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De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, se trata de una derivación de la causa principal, en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de encubrimiento o falso testimonio tras un informe presentado por un perito, donde se habría hecho un agregado que podría haber sido acordado por un grupo de personas.

Los allanamientos fueron otorgados por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de Guillermo Mércuri, en los que se logró obtener distintos aparatos de telefonía celular, que serán peritados.

El abogado Sebastián Mazza, esposo de una de las víctimas fatales de la tragedia, consideró que resultan graves los delitos de presunto encubrimiento y falso testimonio que forman parte de la causa que se desprendió de la investigación principal. "Nos tomaron por sorpresa (los operativos). No sabemos qué es lo que se ha obtenido, porque eso seguramente llevará tiempo. Lo que sí puedo decir es que esta es una causa realmente grave, por cuanto se origina a raíz de una denuncia realizada por el propio fiscal (Cristian) Aguilar, que investiga la causa inicial del estrago ocurrido el 16 de diciembre de 2023", indicó el letrado, quien se presentó como particular damnificado en ambas causas, de acuerdo con el sitio del diario La Nueva.

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