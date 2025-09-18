SMN: alertas naranjas y amarillas por tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires

Alerta Naranja por Tormentas

Alertas naranjas y amarillas por tormentas en la provincia de Buenos Aires para lo que queda del jueves y las primeras horas del viernes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para hoy, alerta naranja por tormentas para la Costa de Patagones. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta por tormentas A su vez, rige alerta amarilla, también por tormentas, para el norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Ya para la madrugada y mañana del viernes, todo el oeste bonaerense se pinta de amarillo y naranja. En cuanto al nivel de alerta naranja, es para la madrugada y abarca al norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Así, como había publicado Agencia DIB, el invierno se despide pero no sin mostrar fuerza: desde el miércoles las tormentas llegaron a la provincia de Buenos Aires desde el sudoeste. (DIB)

