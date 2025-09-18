jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 17:34

SMN: alertas naranjas y amarillas por tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires

Las alertas meteorológicas rigen para esta noche y madrugada y mañana del viernes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta Naranja por Tormentas
Alerta Naranja por Tormentas

Para hoy, alerta naranja por tormentas para la Costa de Patagones. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta por tormentas

A su vez, rige alerta amarilla, también por tormentas, para el norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Ya para la madrugada y mañana del viernes, todo el oeste bonaerense se pinta de amarillo y naranja. En cuanto al nivel de alerta naranja, es para la madrugada y abarca al norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Temas

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El relator de fútbol Walter Saavedra.

Murió el relator de fútbol marplatense Walter Saavedra

Por  Agencia DIB