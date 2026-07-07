martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 18:44

Catarsis y esperanza: los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto

Miles de bonaerenses coparon plazas y calles de distintas ciudades para celebrar el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El centro de La Plata, copado por la caravana que celebró el triunfo de la Selección argentina ante Egipto.&nbsp;

El centro de La Plata, copado por la caravana que celebró el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. 

Foto: Martín Gainle/Agencia DIB
Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebraron el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto.&nbsp;

Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebraron el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto. 

Foto: Martín Gainle/Agencia DIB
Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebrando el triunfo de la Selección argentina ante Egipto.&nbsp;

Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebrando el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. 

Foto: Martín Gainle/Agencia DIB
Festejos en la Plaza San Martín de Azul.&nbsp;

Festejos en la Plaza San Martín de Azul. 

Foto: El Tiempo de Azul
Familias juninenses dijeron presente en los festejos por el pase de la Selección a cuartos de final.&nbsp;

Familias juninenses dijeron presente en los festejos por el pase de la Selección a cuartos de final. 

Foto: La Verdad de Junín
Festejos en las calles de Trenque Lauquen por el triunfo de la Selección Argentina.&nbsp;

Festejos en las calles de Trenque Lauquen por el triunfo de la Selección Argentina. 

Foto: La Opinión de Trenque Lauquen
Banderas, gritos y alegría en los festejos en Trenque Lauquen.&nbsp;

Banderas, gritos y alegría en los festejos en Trenque Lauquen. 

Foto: La Opinión de Trenque Lauquen
Todos presentes, a puro ritmo, en los festejos en Trenque Lauquen.&nbsp;

Todos presentes, a puro ritmo, en los festejos en Trenque Lauquen. 

Foto: La Opinión de Trenque Lauquen
Festejos en la Plaza San Martín de Tres Arroyos.&nbsp;

Festejos en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. 

Foto: La Voz del Pueblo
Banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos.&nbsp;

Banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. 

Foto: La Voz del Pueblo
Los más chiquitos, protagonistas del banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos.&nbsp;

Los más chiquitos, protagonistas del banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. 

Foto: La Voz del Pueblo
La rambla de Necochea se tiñó de celeste y blanco para festejar el triunfo de Argentina ante Egipto.&nbsp;

La rambla de Necochea se tiñó de celeste y blanco para festejar el triunfo de Argentina ante Egipto. 

Foto: Ecos Diarios de Necochea
Los más chiquitos, embanderados en la rambla de Necochea, festejaron la alegría del Mundial 2026.&nbsp;

Los más chiquitos, embanderados en la rambla de Necochea, festejaron la alegría del Mundial 2026. 

Foto: Ecos Diarios de Necochea
Los juninenses salieron a festejar el triunfo albiceleste.&nbsp;

Los juninenses salieron a festejar el triunfo albiceleste. 

Foto: La Verdad de Junín
La euforia por la albiceleste copó las calles de Bolívar.&nbsp;

La euforia por la albiceleste copó las calles de Bolívar. 

Foto: La Mañana
Los más chiquitos coparon el centro de Bolívar para celebrar el triunfo de la Selección.&nbsp;

Los más chiquitos coparon el centro de Bolívar para celebrar el triunfo de la Selección. 

Foto: La Mañana

Miles de bonaerenses salieron este martes a festejar el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, tras un agónico partido que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el final.

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Tras una remontada histórica, La Scalonetta dio un paso más en la Copa del Mundo, dando cátedra de tesón y hambre de triunfo. Con goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el partido se dio vuelta en el último tramo del segundo tiempo.

La postal fue la misma en cada plaza y avenida de la provincia: las banderas celestes y blancas flamearon en caravanas desde coches, micros, taxis, bicicletas y motos. Los que salieron a pie, con camisetas, maquillaje, gorros y atuendos preparados para la ocasión, sumaron ruido a los bocinazos con cornetas, cantos y arengas.

El sentimiento y las emociones compartidas, también fueron las mismas en todos los festejos, sin importar ciudad o distrito: alegría, alivio y, sobre todo, esperanza para que, de acá al 19 de julio, pase lo que tantos corazones desean que pase.

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