Catarsis y esperanza: los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto

Miles de bonaerenses salieron este martes a festejar el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, tras un agónico partido que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el final.
Tras una remontada histórica, La Scalonetta dio un paso más en la Copa del Mundo, dando cátedra de tesón y hambre de triunfo. Con goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el partido se dio vuelta en el último tramo del segundo tiempo.
La postal fue la misma en cada plaza y avenida de la provincia: las banderas celestes y blancas flamearon en caravanas desde coches, micros, taxis, bicicletas y motos. Los que salieron a pie, con camisetas, maquillaje, gorros y atuendos preparados para la ocasión, sumaron ruido a los bocinazos con cornetas, cantos y arengas.
El sentimiento y las emociones compartidas, también fueron las mismas en todos los festejos, sin importar ciudad o distrito: alegría, alivio y, sobre todo, esperanza para que, de acá al 19 de julio, pase lo que tantos corazones desean que pase.