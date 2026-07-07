Catarsis y esperanza: los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto

El centro de La Plata, copado por la caravana que celebró el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. Foto: Martín Gainle/Agencia DIB Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebraron el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto. Foto: Martín Gainle/Agencia DIB Hinchas platenses en la esquina de 7 y 50, celebrando el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. Foto: Martín Gainle/Agencia DIB Festejos en la Plaza San Martín de Azul. Foto: El Tiempo de Azul Familias juninenses dijeron presente en los festejos por el pase de la Selección a cuartos de final. Foto: La Verdad de Junín Festejos en las calles de Trenque Lauquen por el triunfo de la Selección Argentina. Foto: La Opinión de Trenque Lauquen Banderas, gritos y alegría en los festejos en Trenque Lauquen. Foto: La Opinión de Trenque Lauquen Todos presentes, a puro ritmo, en los festejos en Trenque Lauquen. Foto: La Opinión de Trenque Lauquen Festejos en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. Foto: La Voz del Pueblo Banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. Foto: La Voz del Pueblo Los más chiquitos, protagonistas del banderazo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos. Foto: La Voz del Pueblo La rambla de Necochea se tiñó de celeste y blanco para festejar el triunfo de Argentina ante Egipto. Foto: Ecos Diarios de Necochea Los más chiquitos, embanderados en la rambla de Necochea, festejaron la alegría del Mundial 2026. Foto: Ecos Diarios de Necochea Los juninenses salieron a festejar el triunfo albiceleste. Foto: La Verdad de Junín La euforia por la albiceleste copó las calles de Bolívar. Foto: La Mañana Los más chiquitos coparon el centro de Bolívar para celebrar el triunfo de la Selección. Foto: La Mañana

Miles de bonaerenses salieron este martes a festejar el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, tras un agónico partido que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el final.

Tras una remontada histórica, La Scalonetta dio un paso más en la Copa del Mundo, dando cátedra de tesón y hambre de triunfo. Con goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el partido se dio vuelta en el último tramo del segundo tiempo.

Miles de personas festejan en el centro de La Plata el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto.



La gente llegó apenas terminó el partido y el escenario es la esquina de 7 y 50, como la tradición manda. pic.twitter.com/QQ2fBdglkk — Agencia DIB (@AgenciaDib) July 7, 2026 La postal fue la misma en cada plaza y avenida de la provincia: las banderas celestes y blancas flamearon en caravanas desde coches, micros, taxis, bicicletas y motos. Los que salieron a pie, con camisetas, maquillaje, gorros y atuendos preparados para la ocasión, sumaron ruido a los bocinazos con cornetas, cantos y arengas.

El sentimiento y las emociones compartidas, también fueron las mismas en todos los festejos, sin importar ciudad o distrito: alegría, alivio y, sobre todo, esperanza para que, de acá al 19 de julio, pase lo que tantos corazones desean que pase.

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