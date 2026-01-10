sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026 - 15:05

Casi la mitad de los argentinos no planea tomarse vacaciones, la mayoría por motivos económicos

Lo indica un estudio de la consultora Bumeran. Muchos resignarían el derecho a las vacaciones por mejores condiciones de empleo.

Por Agencia DIB
Los Pocitos atrae por su playa y por sus ostras.

@turismopba

Un estudio de la consultora privada Bumeran determinó que el 46% de los argentinos resignó la posibilidad de irse de vacaciones este verano debido, básicamente, a la situación económica, mientras que entre quienes sí viajará una roporción significativa lo hará al exterior.

Alumnas de una escuela bonaerense. (@BAeducacion)

Oficializan la fecha de inicio de clases y el de las vacaciones en la provincia
Las medidas apuntan a reducir la contaminación de las colillas de cigarrillos en las playas.

Cómo funcionan los espacios para fumadores en los balnearios de Mar del Plata

El trabajo de Bumeran, una compañía de alcance regional, con filiales importante en Argentina, México y Perú, que se especializa en el mercado laboral, determinó una alta incidencia de la situación económica entre los que optan por no vacacionar: el combo de inflación más baja pero persistente con caída del ingreso real.

El detalle indica que entre los que optan por no tomarse días de descanso, el 56% lo atribuye a la falta de recursos económicos. En un gris está la categoría “cambios laborales”, un motivo que puede encubrir la aceptación de regímenes con menos derechos, y que explica un 21% de las decisiones.

Los datos evidencian que el descanso anual dejó de ser un derecho accesible para transformarse en una elección atravesada por las restricciones económicas. Además, según el informe, el 29% de los trabajadores en la Argentina priorizaría una disminución de la jornada laboral por sobre la posibilidad de tomarse vacaciones.

En ese plano, es significativo lo que contestaron los trabajadores respecto de qué beneficios elegirían si tuviesen que cambiarlos por el derecho a las vacaciones. Un mejor salario lideró las preferencias con el 44%, seguido por el trabajo remoto (21%), incentivos económicos adicionales (15%), modalidades sin horarios fijos (10%) y días libres esporádicos (6%), mientras que otras opciones sumaron el 4%.

Dónde van los que sí van

Entre los que sí se toman vacaciones, la elección de destino volvió a marcar una relativamente alta incidencia de destinos extranjeros, algo que lo especialistas atribuyen al tipo de cambio aún relativamente bajo pese a la flexibilización del esquema de flotación que el gobierno adoptó desde principios de este mes.

En este plano, el 24% de quienes viajaron eligió la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires pero otros destinos concentraron el 22%, con el Caribe como principal opción, mientras que Brasil representó el 16%.

Fuente: Agencia DIB.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense reclama la reapertura de las negociaciones paritarias. 

Los Pocitos atrae por su playa y por sus ostras.

