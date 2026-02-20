viernes 20 de febrero de 2026
20 de febrero de 2026 - 10:49

Capital Humano denunció y pidió identificar a la mujer que le dio cerveza a su bebé en un tren

El video se viralizó en redes sociales y provocó olas de críticas. El ministerio dio intervención a los organismos de protección de la provincia de Buenos Aires y de CABA.

Por Agencia DIB
El momento en el que se a la niña beber cerveza de la lata que le alcanzó su madre.

Captura de video

Captura de video

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, formuló en las últimas horas una denuncia penal y dio intervención a los organismos de protección de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad competentes luego de la difusión de un video en el que se observa a una mujer suministrándole cerveza a su bebé en el Tren San Martín.

Las imágenes se viralizaron días atrás y provocaron olas de críticas en las redes sociales. En el video se observa a la bebé aupada sobre su madre. La mujer aproxima la lata de cerveza a los labios de la nena y ésta bebe su contenido.

“Medidas urgentes de protección”

Según informó la cartera en un comunicado, lLa presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal “a fin de que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública y se dispongan medidas urgentes de protección para resguardar la integridad física y la salud de la niña involucrada”.

Asimismo, continúa el texto, “se remitieron comunicaciones formales al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la PBA y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CABA, solicitando la inmediata intervención administrativa en el marco de sus competencias, para identificar a la niña y a la persona adulta involucrada y adoptar las medidas de protección integral que correspondan”.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y destaca la importancia de la articulación entre los distintos niveles de Gobierno para garantizar respuestas rápidas y eficaces ante situaciones que puedan implicar riesgo o vulneración de derechos”, cierra el comunicado.

Fuente: Agencia DIB

