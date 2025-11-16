domingo 16 de noviembre de 2025
Mar del Plata: homenaje a 8 años del naufragio del submarino ARA San Juan

El acto tuvo lugar por la mañana en el Museo del Comando de la Fuerza de Submarinos, en Mar del Plata. Se recordó a los 44 tripulantes del submarino fallecidos.

Por Agencia DIB
Se conmemoró este sábado en Mar del Plata el octavo aniversario del naufragio del submarino ARA San Juan y de sus 44 tripulantes. El acto tuvo lugar por la mañana en el Museo del Comando de la Fuerza de Submarinos, ubicado en la Escollera Norte de Playa Grande.

La ceremonia se desarrolló al pie del monumento que recuerda a los marinos fallecidos y comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda de Música del Área Naval Atlántica.

El comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Pablo Manuel Gabriel Garay, dirigió un mensaje alusivo en homenaje a los 44 tripulantes. “Su ejemplo es una brújula que aún nos orienta. Nos muestra el valor del sacrificio, del trabajo en equipo, de la lealtad y de la entrega silenciosa. Ellos supieron transformar el esfuerzo en honor, y ese legado es hoy sustento y guía para quienes seguimos sus pasos. En este día también abrazamos, con todo nuestro respeto, a sus familias. A madres, padres, esposas, hijos, hermanos y amigos que sostienen, con admirable fortaleza, la ausencia”.

Luego, citado por el diario La Capital, agregó: “Hoy los recordamos con orgullo. El dolor persiste, sí, pero también la gratitud. Gratitud por su entrega. Por su valor. Por haber representado lo mejor de nuestra Armada y de nuestra Patria. Que sus nombres sigan resonando en el mar y en nuestro corazón. Que el ARA San Juan y sus 44 guardianes permanezcan para siempre como faro y enseñanza. Porque su ejemplo nos inspira a ser mejores, a servir con honor y mantener viva la llama que ellos encendieron. Hoy y siempre, siga su estela iluminando nuestra derrota”.

Tras la invocación religiosa del capellán castrense David Ochoa, se colocaron ofrendas florales en nombre de la Armada Argentina y de la Asociación de Suboficiales Submarinistas Argentinos. A continuación se ejecutó el toque de silencio en memoria de los tripulantes, y la ceremonia concluyó con la interpretación de la Marcha de la Armada, consigna La Capital.

La desaparición del ARA San Juan

El submarino ARA San Juan perdió contacto a las 7.19 del 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado presuntamente por el ingreso de agua por el sistema de ventilación mientras navegaba en medio de un fuerte temporal, durante una patrulla de mar para tratar de identificar pesqueros ilegales.

El anuncio del hallazgo se produjo en los primeros minutos del sábado 17 de noviembre de 2018, dos días después del primer aniversario de su desaparición, mientras decenas de familiares se encontraba en Mar del Plata después de haber participado en un acto de homenaje para la tripulación. El casco del buque clase TR-1700, de 66 metros de largo, fue localizado a más de 900 metros de profundidad sobre el lecho marino, completamente deformado e implosionado a 460 kilómetros al este de las costas de Chubut, tras un proceso de búsqueda que se extendió a lo largo de un año y que contó con el apoyo de las marinas de cerca de 20 países desde que se reportara la última comunicación.

Los restos fueron hallados por el buque noruego Seabed Constructor, perteneciente a Ocean Infinity, una firma estadounidense especializada en rescates y exploraciones subacuáticas, contratada por el Gobierno nacional para llevar adelante la búsqueda con dispositivos capaces de operar en profundidades de hasta 6.000 metros. La localización se produjo en un área muy próxima al lugar en que se había registrado el último contacto y al sitio en el que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares reportara durante los primeros días de búsqueda un “evento anómalo, singular, corto, violento, y no nuclear, consistente con una explosión”.

El homenaje a los tripulantes del ARA San Juan

El acto de este sábado en Mar del Plata fue encabezado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Carlos María Allievi. Estuvieron presentes el intendente Guillermo Montenegro; el subjefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Marcelo Ricardo Flamini; el comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, contralmirante Marcelo Paternostro; y el propio comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán Garay.

También asistieron autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de destinos de la Zona Naval 69, asociaciones de Veteranos de la Guerra de Malvinas, la Asociación de Suboficiales Submarinistas Argentinos, familiares de los 44 marinos y entidades del ámbito local. (DIB)

