Trenes Argentinos ya puso a la venta los pasajes para viajar a Mar del Plata este verano

Ya están a la venta los pasajes para los tramos que unen Buenos Aires con Mar del Plata, Bragado y Junín.

La empresa Trenes Argentinos informó que ya se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata , Junín y Bragado durante los meses de diciembre, enero y febrero.

La Provincia gira a los intendentes $8500 millones por los Juegos Bonaerenses: ¿cuánto le toca a cada uno?

Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial https://webventas.sofse.gob.ar/ . Por supuesto, la compra también puede hacerse de manera presencial en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias. El listado completo se puede consultar en este enlace .

Hasta el 11 de diciembre, circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

A partir del 12 de diciembre, con el comienzo de la temporada de verano, la cantidad de trenes diarios se incrementa a tres. Con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

La tarifa de los pasajes será de $ 35.000 en primera y $ 42.000 en pullman hasta el 11 de diciembre y desde allí $ 38.000 en primera y $ 45.000 en pullman.

Desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.

Esta modificación encuentra sus causas en una serie de obras que se ejecutan en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.

Bragado y Junín

En el caso de los otros dos destinos de Trenes Argentinos, los horarios y tarifas son los que siguen.

Buenos Aires - Bragado (diciembre, enero y febrero)

Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:55.

Las tarifas van desde los $ 7.500 en primera y desde $ 9.000 pesos en categoría pullman.

buenos_aires_-_bragado_-_2025-11-01_-_web_1080_x_1920_px

El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Buenos Aires - Junín (diciembre, enero y febrero)

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se puede consultar el archivo que aparece aquí debajo, o la web de Trenes Argentinos.

_buenos_aires_-_junin_2025-07-01_-_web_1080_x_1920_px

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede consultar todos los detalles en este link.