Mar del Plata, el destino más buscado para pasar el fin de semana largo

Las playas de Mar del Plata son las más buscadas para el fin de semana largo.

Según un relevamiento de una plataforma de reserva de alojamientos, el podio de las búsquedas para el próximo fin de semana largo -del 21 al 24 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional- lo encabeza Mar del Plata, seguido por la Ciudad de Buenos Aires y Rio de Janeiro.

El 81% de los argentinos, de acuerdo a Booking, justificaría reservar una escapada simplemente porque ha trabajado mucho y se lo merece.

Mar del Plata al frente Este tipo de feriados suelen estar pensados para fomentar el turismo interno, así que muchas ciudades y destinos del país aprovechan para ofrecer actividades especiales y promociones.

Al respecto, Booking identificó cuáles son los cinco destinos más buscados por los argentinos del 21 al 24 de noviembre:

1. Mar del Plata 2. Ciudad de Buenos Aires 3. Río de Janeiro 4. San Carlos de Bariloche 5. Puerto Iguazú Los destinos bonaerenses más buscados 1. Mar del Plata 2. Tandil 3. Cariló 4. Mar de las Pampas 5. Tigre

