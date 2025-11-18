martes 18 de noviembre de 2025
18 de noviembre de 2025 - 09:55

Mar del Plata, el destino más buscado para pasar el fin de semana largo

La información surge de una plataforma de reserva de alojamiento. Entre los tres lugares más buscados, además de Mar del Plata, están CABA y Rio de Janeiro.

Por Agencia DIB
Las playas de Mar del Plata son las más buscadas para el fin de semana largo.

Las playas de Mar del Plata son las más buscadas para el fin de semana largo.

Según un relevamiento de una plataforma de reserva de alojamientos, el podio de las búsquedas para el próximo fin de semana largo -del 21 al 24 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional- lo encabeza Mar del Plata, seguido por la Ciudad de Buenos Aires y Rio de Janeiro.

Más noticias
Mar del Plata tendrá su museo de surf.

Mar del Plata tendrá su Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa
Una de las fiestas populares con puchero para el Día de la Soberanía. (Fotos: @turismopba)

Finde largo de fiestas populares con asado, bondiola, puchero y hasta una feria cannábica

El 81% de los argentinos, de acuerdo a Booking, justificaría reservar una escapada simplemente porque ha trabajado mucho y se lo merece.

Mar del Plata al frente

Este tipo de feriados suelen estar pensados para fomentar el turismo interno, así que muchas ciudades y destinos del país aprovechan para ofrecer actividades especiales y promociones.

Al respecto, Booking identificó cuáles son los cinco destinos más buscados por los argentinos del 21 al 24 de noviembre:

1. Mar del Plata

2. Ciudad de Buenos Aires

3. Río de Janeiro

4. San Carlos de Bariloche

5. Puerto Iguazú

Los destinos bonaerenses más buscados

1. Mar del Plata

2. Tandil

3. Cariló

4. Mar de las Pampas

5. Tigre

Temas
Ver más

Mar del Plata tendrá su Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa

Finde largo de fiestas populares con asado, bondiola, puchero y hasta una feria cannábica

Mar del Plata: un futbolista agredió a una policía y debe pagar una millonaria indemnización

Detenidos por integrar red que facilitaba la inmigración ilegal desde Medio Oriente

Mar del Plata: homenaje a 8 años del naufragio del submarino ARA San Juan

Suspenden a 175 trabajadores de la principal fábrica textil de Mar del Plata

Mar del Plata: desde el Consejo Escolar afirman que lo sucedido en la Escuela 21 fue "un desastre"

Mar del Plata: fijaron fecha para el juicio por el crimen del kiosquero Cristian Velázquez

Mar del Plata: a la mamá de una de las nenas abusadas le dijeron que los chicos "están explorando su cuerpo"

Sin clases en Mar del Plata tras el caos que se desató por una denuncia de abuso en una escuela

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las fiestas populares con puchero para el Día de la Soberanía. (Fotos: @turismopba)

Finde largo de fiestas populares con asado, bondiola, puchero y hasta una feria cannábica

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Al Ver Verás, el club de Mar del Plata donde se produjo la agresión.

Mar del Plata: un futbolista agredió a una policía y debe pagar una millonaria indemnización

Por  Agencia DIB