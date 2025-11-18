martes 18 de noviembre de 2025
18 de noviembre de 2025 - 19:22

Mar del Plata: el exjefe de la Departamental pide ser juzgado por jurado popular

La defensa del excomisario José Luis Segovia solicitó que el juicio por la presunta asociación ilícita mixta sea llevado adelante mediante jurado popular.

Por Agencia DIB
El comisario José Luis Segovia, rumbo a su declaración. - 0223 -
El comisario José Luis Segovia, rumbo a su declaración. - 0223 -

En una audiencia realizada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, la defensa del excomisario mayor José Luis Segovia, exjefe de la Departamental de Mar del Plata, solicitó que el juicio por la presunta asociación ilícita mixta sea llevado adelante mediante jurado popular. La Fiscalía General se opuso al planteo y la decisión quedó ahora en manos de los jueces Gustavo Fissore, Federico Cecchi y Roberto Falcone.

El pedido fue formulado por el abogado Martín Bernat, defensor de Segovia, quien reclamó que su representado y el resto de los imputados sean juzgados por un jurado y no por un tribunal técnico. El fiscal general adjunto Marcos Pagella rechazó la solicitud al considerar que el juicio por jurados no corresponde en este caso, dado que la escala penal prevista no supera los quince años de prisión, requisito legal para habilitar ese mecanismo en la provincia de Buenos Aires. Segovia enfrenta una posible pena que va de los 5 a los 15 años.

Según consigna el diario La Capital, pese a la oposición fiscal, Bernat mantuvo el pedido y los jueces deberán resolver si hacen lugar o no. El defensor argumentó que, según el artículo 118 de la Constitución Nacional, el sistema de jurados debería aplicarse a todos los juicios criminales. Sostuvo además que el límite de quince años previsto por la legislación provincial tuvo como objetivo evitar un colapso inicial del sistema, pero que actualmente ya no existe esa situación. Por eso, planteó que la norma sea tomada como “meramente ordenatoria” o que, en forma subsidiaria, se declare su inconstitucionalidad.

Asociación ilícita

La causa investiga el funcionamiento de una presunta asociación ilícita integrada por policías y civiles que, según la acusación, encubrían delitos, protegían actividades financieras informales y exigían dinero a prestamistas o comerciantes a cambio de “protección”.

La investigación se inició en 2020 a partir de escuchas y testimonios recolectados tras un robo en un departamento de Cabo Corrientes, que derivó en la detección de una red de corrupción con vínculos hacia la jefatura departamental.

Segovia está acusado de asociación ilícita en carácter de jefe, exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. También deberán afrontar el juicio Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa, Jorge Toletti, Lautaro Resúa, Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Christian Gari y Jonathan Sonzogni. (DIB)

