miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 17:12

Bolívar: encontraron muerta a la mujer que era buscada desde Año Nuevo

Se trata de Nadia Elisabet Montañez, de 39 años. Su cuerpo fue hallado por personal policial a la vera de Ruta 226, en Bolívar.

Por Agencia DIB
Nadia Elisabet Montañez era buscada en Bolívar desde el 1 de enero.

Fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que era buscada desde el 1 de enero en Bolívar, y sin rastros de ella desde el día 5 de este mes, cuando testigos aseguraron haberla visto deambulando por la ciudad de Olavarría. Se trata de Nadia Elisabet Montañez, de 39 años.

El cuerpo fue hallado por personal policial a la vera de Ruta 226. De acuerdo con La Mañana de Bolívar, el cadáver fue localizado por tres policías que caminaban por la zona y que automáticamente dieron aviso.

La última noticia de Montañez había sido aportada por un testigo, quien aseguraba haberla vista el día 5 de este mes deambulado por Olavarría. En los últimos días se había intensificado su búsqueda en todo el territorio de la provincia con intervención del Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda de Personas), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ausente desde el 1 de enero

Montañez se ausentó de su vivienda el primer día del año alrededor de las 7, cuando cámaras domiciliarias, comerciales y del Centro de Monitoreo Municipal la captaron caminando sola, con un bolso de mano, sin signos de persecución ni de estar acompañada.

Siempre de acuerdo con La Mañana, las imágenes registraron su desplazamiento desde su domicilio de la calle Sáenz Peña, continuando por Juan Manuel de Rosas, Borges, avenida 3 de Febrero, Viamonte, Barrio Melitona, Simón Bolívar y avenida Calfucurá, hasta dirigirse hacia la Ruta Nacional 226, en sentido Bolívar-Olavarría, siempre a pie.

En el marco de la investigación que intentaba dar con su paradero, surgieron testimonios de personas cercanas que indicaron que Montañez habría manifestado su intención de finalizar la relación con su actual pareja, con quien convivía, dato que fue incorporado a las actuaciones judiciales y que deberá ahora corroborarse.

Interviene oficialmente la Unidad Funcional N° 15 de Bolívar, a cargo de Julia María Sebastián.

Fuente: Agencia DIB

Temas
