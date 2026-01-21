Astilleros Rio Santiago rechazó el aumento y abrió el primer conflicto en la calle con el gobierno de Kicillof

Un sector de los empleados de Astilleros Río Santiago rechazó el aumento del 4,5% que acordó el gobierno de Axel Kicillof con los gremios mayoritarios la semana pasada y marchó al edificio de la gobernación para exigir una suba mayor, además de amenazar con repetir la protesta, que provocó hoy un importante caos de tránsito.

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a los estatales "con gran esfuerzo pese a la gestión nacional"

Estatales paran contra la reforma laboral y despidos y por la reapertura de las paritarias

La protesta fue definida por la Comisión Administra de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Ensenada, que se opuso así a la aceptación que la conducción de la central a nivel provincia hizo del acuerdo. En la marcha a la gobernación participaron partidos políticos de izquierda, que respaldan la protesta.

En un comunicado, ATE Ensenada adelantó que repetirá la marcha el 9 del mes que viene, cuando se realice una mesa técnica de paritarias. Y agregó una serie de demandas no estrictamente salariales entre las que figuran la prioridad para que las vacantes de personal se cubran con los hijos de los empleados que se van jubilando.

José “Pancho” Benegas, el secretario general de ATE Ensenada, fue recibido por autoridades en la casa de gobierno, a quienes trasladó las demandas. “ Quedaron en darnos una respuesta lo más rápido posible. Los que estuvieron en la mesa asumieron el compromiso de trabajar para que el gobernador nos reciba ”, contó el dirigente gremial.

La interna de Astilleros

Astilleros, una empresa que depende del ministerio de la Producción de la Provincia, está en un momento de “transición ” -según definen en el gobierno- después de la renuncia de Pedro Wasiejko al Ente de Administración.

La interna gremial también juega un papel en el conflicto: en la Asamblea de representantes que anoche votó la medida de fuerza tienen una alta influencia sectores ligados a la izquierda y disidentes de ATE que se oponen a la conducción de Benegas, incluso un grupo ligado al intendente de Ensenada, Mario Secco.

Esa dinámica explica que ATE apruebe la oferta salarial a nivel provincial pero la rechace en el Astillero. Fuentes ligadas a la compañía indicaron a DIB que esa misma tensión está detrás de la posición contra el acuerdo con Provincia de los allegados a Secco, un aliado clave de Kicillof en la interna del peronismo.

El conflicto en Astilleros es la segunda respuesta negativa al acuerdo generalizado de paritarias de la semana pasada: Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) también lo rechazó, aunque en este caso no realizó medidas de fuerza.