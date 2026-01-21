UNLP: Medicina, Artes y Psicología son las carreras más buscadas en 2026

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puede llegar a inscripciones récords este año.

De acuerdo a los datos procesados hasta la primera semana de enero, un total de 37.799 aspirantes completaron formalmente la planilla para ingresar a alguna de las 150 carreras que ofrece la Universidad Nacional de La Plata. Y no es una cifra definitiva ya que algunas de las unidades académicas reabrirán las inscripciones en febrero y marzo.

Las tres carreras con más anotados son Ciencias Médicas (6.802 para 5 carreras ) , Artes (4.711 , con 17 carreras y 40 si se suman todas las orientaciones) y Psicología (3.531 con 3 carreras). Es decir que estas tres carreras reúnen el 40% de los aspirantes.

Las otras tres facultades con tres mil o más inscriptos son Humanidades y Ciencias de la Educación (3.501), Ciencias Económicas (3.378) y Ciencias Jurídicas y Sociales (2.938).

En su mayoría están más ligadas a las ciencias: Ingeniería (1.765), Periodismo y Comunicación Social (1.578), Ciencias Veterinarias (1.376), Informática (1.330), Arquitectura y Urbanismo (1.304), Ciencias Exactas (1.297), Odontología (1.216), Trabajo Social (657) y Ciencias Naturales y Museo (656).

Las dos que están en el fondo de la lista

Curiosamente para una provincia en que su fuerte es la actividad agrícola, Ciencias Agrarias y Forestales (donde se cursan dos ingenierías de grado -Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal- y dos tecnicaturas universitarias -Agroecología y Cultivos Protegidos y Ambientes Controlados) recibió apenas 556 aspirantes.

La última de las facultades es Ciencias Astronómicas y Geofísicas (allí se dictan tres carreras: Astronomía, Geofísica y Meteorología) con solo 286 inscriptos.

Fuente. Agencia DIB