UNLP: Medicina, Artes y Psicología son las carreras más buscadas en 2026

Casi 38 mil aspirantes se inscribieron en alguna de las 150 carreras que se cursan en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En el fondo de la lista están Ciencias Agrarias (556 inscriptos) y Astronomía (286).

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puede llegar a inscripciones récords este año.

De acuerdo a los datos procesados hasta la primera semana de enero, un total de 37.799 aspirantes completaron formalmente la planilla para ingresar a alguna de las 150 carreras que ofrece la Universidad Nacional de La Plata. Y no es una cifra definitiva ya que algunas de las unidades académicas reabrirán las inscripciones en febrero y marzo.

El podio de la UNLP

Las tres carreras con más anotados son Ciencias Médicas (6.802 para 5 carreras), Artes (4.711, con 17 carreras y 40 si se suman todas las orientaciones) y Psicología (3.531 con 3 carreras). Es decir que estas tres carreras reúnen el 40% de los aspirantes.

Las otras tres facultades con tres mil o más inscriptos son Humanidades y Ciencias de la Educación (3.501), Ciencias Económicas (3.378) y Ciencias Jurídicas y Sociales (2.938).

El resto de las facultades

En su mayoría están más ligadas a las ciencias: Ingeniería (1.765), Periodismo y Comunicación Social (1.578), Ciencias Veterinarias (1.376), Informática (1.330), Arquitectura y Urbanismo (1.304), Ciencias Exactas (1.297), Odontología (1.216), Trabajo Social (657) y Ciencias Naturales y Museo (656).

Las dos que están en el fondo de la lista

Curiosamente para una provincia en que su fuerte es la actividad agrícola, Ciencias Agrarias y Forestales (donde se cursan dos ingenierías de grado -Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal- y dos tecnicaturas universitarias -Agroecología y Cultivos Protegidos y Ambientes Controlados) recibió apenas 556 aspirantes.

La última de las facultades es Ciencias Astronómicas y Geofísicas (allí se dictan tres carreras: Astronomía, Geofísica y Meteorología) con solo 286 inscriptos.

Fuente. Agencia DIB

