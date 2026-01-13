Las 9 playas de Brasil que están en la mira por la contaminación

Luego que se conociera que durante 2025 un total de 3.386.823 de argentinos visitaron Brasil, algo que sigue siendo tendencia este año, algunas de sus playas pueden no tienen las mejores condiciones para bañarse por estar contaminadas, lo que genera brotes de gastroenteritis en años anteriores.
Todos los años el medio Folha de San Pablo realiza un informe oficial del estado de las playas de todas las costas de Brasil al inicio de la temporada. Según el estudio, este verano el 70% de las playas no estarían aptas para bañarse, siendo el nivel más alto de los últimos diez años. Esto se debe al elevado volumen de lluvias y a las deficiencias en el saneamiento básico.
En total, 253 playas fueron aptas para el baño en todas las mediciones realizadas desde noviembre de 2024 a octubre de 2025, equivalente al 30,2% del total. Otras 288 playas se consideraron regulares, 143 malas y 136 muy malas, según el análisis basado en normas del Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil (Conama).