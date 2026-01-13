Las 9 playas de Brasil que están en la mira por la contaminación

Bombinhas, uno de los destinos más elegidos por los argentinos.

Luego que se conociera que durante 2025 un total de 3.386.823 de argentinos visitaron Brasil, algo que sigue siendo tendencia este año, algunas de sus playas pueden no tienen las mejores condiciones para bañarse por estar contaminadas, lo que genera brotes de gastroenteritis en años anteriores.

Todos los años el medio Folha de San Pablo realiza un informe oficial del estado de las playas de todas las costas de Brasil al inicio de la temporada. Según el estudio, este verano el 70% de las playas no estarían aptas para bañarse, siendo el nivel más alto de los últimos diez años. Esto se debe al elevado volumen de lluvias y a las deficiencias en el saneamiento básico.

En total, 253 playas fueron aptas para el baño en todas las mediciones realizadas desde noviembre de 2024 a octubre de 2025, equivalente al 30,2% del total. Otras 288 playas se consideraron regulares, 143 malas y 136 muy malas, según el análisis basado en normas del Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil (Conama).

Las playas de Brasil más afectadas Balneario Camboriú : Ubicado en el litoral norte del estado de Santa Catarina, Balneario Camboriú se destaca por sus playas, su infraestructura turística y una intensa vida urbana. Visitada durante todo el año por turistas de distintos países, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos: desde la animada Praia Central hasta playas más agrestes como Estaleiro, Estaleirinho, Taquaras, Taquarinhas, o postales icónicas como Laranjeiras y Praia do Pinho.

: Ubicado en el litoral norte del estado de Santa Catarina, Balneario Camboriú se destaca por sus playas, su infraestructura turística y una intensa vida urbana. Visitada durante todo el año por turistas de distintos países, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos: desde la animada Praia Central hasta playas más agrestes como Estaleiro, Estaleirinho, Taquaras, Taquarinhas, o postales icónicas como Laranjeiras y Praia do Pinho. Bombas : Ubicada en Santa Catarina, en la península de Porto Belo, a sólo 55 kilómetros de Florianópolis, es un destino tranquilo y familiar.

: Ubicada en Santa Catarina, en la península de Porto Belo, a sólo 55 kilómetros de Florianópolis, es un destino tranquilo y familiar. Bombinhas : vecina de Bombas, es una ciudad rodeada de playas especiales para la práctica de deportes náuticos, como pesca, surf y especialmente para la práctica del buceo.

: vecina de Bombas, es una ciudad rodeada de playas especiales para la práctica de deportes náuticos, como pesca, surf y especialmente para la práctica del buceo. Florianópolis : Un clásico que nunca pierde vigencia son las playas de la isla de Santa Catarina, repleta de contrastes, ubicada al sur del vecino país, lo que permite que muchos lleguen hasta allí en auto. En sus 58 kilómetros de largo y 18 de ancho, cuenta con 42 playas oficiales, algunas de ellas bien escondidas. Aunque lo bueno es que, por las cortas distancias, en un mismo día uno puede optar por dos o más planes.

: Un clásico que nunca pierde vigencia son las playas de la isla de Santa Catarina, repleta de contrastes, ubicada al sur del vecino país, lo que permite que muchos lleguen hasta allí en auto. En sus 58 kilómetros de largo y 18 de ancho, cuenta con 42 playas oficiales, algunas de ellas bien escondidas. Aunque lo bueno es que, por las cortas distancias, en un mismo día uno puede optar por dos o más planes. Botafogo : ubicada en Río de Janeiro es una playa urbana conocida por sus vistas icónicas al Pan de Azúcar y la Bahía de Guanabara, ideal para pasear, hacer ciclismo y disfrutar del atardecer, aunque sus aguas no suelen ser recomendadas para bañarse debido a contaminación, a diferencia de sus vecinas Copacabana e Ipanema

: ubicada en Río de Janeiro es una playa urbana conocida por sus vistas icónicas al Pan de Azúcar y la Bahía de Guanabara, ideal para pasear, hacer ciclismo y disfrutar del atardecer, aunque sus aguas no suelen ser recomendadas para bañarse debido a contaminación, a diferencia de sus vecinas Copacabana e Ipanema Arpoador : situada entre las más conocidas playas de Ipanema y Copacabana, conocida por sus olas ideales para el surf, sus senderos rocosos y, sobre todo, por el espectacular atardecer que atrae a multitudes que aplauden el sol al ocultarse tras el Morro Dois Irmãos.

: situada entre las más conocidas playas de Ipanema y Copacabana, conocida por sus olas ideales para el surf, sus senderos rocosos y, sobre todo, por el espectacular atardecer que atrae a multitudes que aplauden el sol al ocultarse tras el Morro Dois Irmãos. Armação : en Buzios, encantador pueblo de pescadores, es un sitio ideal para una experiencia local auténtica cerca de la famosa Rua das Pedras, perfecto para atardeceres y paseos relajantes

: en Buzios, encantador pueblo de pescadores, es un sitio ideal para una experiencia local auténtica cerca de la famosa Rua das Pedras, perfecto para atardeceres y paseos relajantes Guarujá e Ilhabela: son destinos populares en la costa de San pablo, pero con perfiles diferentes. Guarujá ofrece una completa infraestructura urbana, vida nocturna y playas accesibles, mientras que Ilhabela, un archipiélago, se centra en la naturaleza, el ecoturismo, playas y senderos más preservados, perfecto para quienes desean tranquilidad. Fuente: Agencia DIB

