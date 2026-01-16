La Provincia retoma las paritarias con los gremios y sobrevuela un ajuste por decreto

Funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires volverán a reunirse este viernes con los gremios docentes y estatales para discutir en paritarias una suba salarial , tras el rechazo del 1,5% del martes . Las partes mantendrán un encuentro virtual y sobrevuela la posibilidad de otorgar un ajuste por decreto.

Tras un insistente reclamo gremial, el gobierno de Axel Kicillof ofreció el martes un aumento salarial del 1,5% a cobrar en enero para los empleados del estado provincial -docentes, administración central, médico y judiciales- pero no hizo ninguna oferta respecto a noviembre y diciembre del año pasado, bimestre que no hubo aumento.

Frente a esto, los gremios rechazaron el 1,5% y reclamaron discutir un retroactivo para compensar la inflación de esos dos meses: 2,5% y 2,8% . Sin embargo, la falta de oferta en este sentido hizo que se pasara a un cuarto intermedio hasta este viernes.

La nueva oferta podría incluir una suma para compensar, aunque claramente menor a esos más de 5 puntos de la inflación. Y en caso de que sea rechazada por los gremios, una posibilidad que analiza la administración provincial es dar el incremento por decreto , algo que los trabajadores se oponen.

Como viene informando Agencia DIB, con el último aumento que los agentes públicos percibieron con el sueldo de noviembre, se registró una mejora de 25,9% para los primeros diez meses del año pasado, contra una inflación del 24,8% para el mismo período. No obstante, la suba de precios del último bimestre los dejó con saldo negativo, ya que la inflación de 2025 cerró en 31,5%.

Los encuentros serán virtuales y no presenciales en el Ministerio de Trabajo, como sí fue el martes pasado. En primer, las autoridades lugar se reunirán con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a las 14, mientras que a las 15.30 con los distintos gremios que representan a los trabajadores estatales de la Ley 10.430.

