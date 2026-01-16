viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026 - 13:10

La Provincia retoma las paritarias con los gremios y sobrevuela un ajuste por decreto

El Gobierno bonaerense convocó a los distintos sectores gremiales a otra ronda de paritarias después del rechazo a la oferta del 1,5% para enero.

Por Agencia DIB
La gobernación bonaerense.&nbsp;

La gobernación bonaerense. 

Archivo DIB.
Más noticias
El Frente de Unidad Docente Bonaerense reclama la reapertura de las negociaciones paritarias. 

Los docentes bonaerenses también reclaman la reapertura "urgente" de las paritarias
Bastian, de 8 años, tiene múltiples fracturas de cráneo.

Bastian sigue en estado crítico: tiene múltiples fracturas de cráneo

Tras un insistente reclamo gremial, el gobierno de Axel Kicillof ofreció el martes un aumento salarial del 1,5% a cobrar en enero para los empleados del estado provincial -docentes, administración central, médico y judiciales- pero no hizo ninguna oferta respecto a noviembre y diciembre del año pasado, bimestre que no hubo aumento.

Frente a esto, los gremios rechazaron el 1,5% y reclamaron discutir un retroactivo para compensar la inflación de esos dos meses: 2,5% y 2,8%. Sin embargo, la falta de oferta en este sentido hizo que se pasara a un cuarto intermedio hasta este viernes.

La nueva oferta podría incluir una suma para compensar, aunque claramente menor a esos más de 5 puntos de la inflación. Y en caso de que sea rechazada por los gremios, una posibilidad que analiza la administración provincial es dar el incremento por decreto, algo que los trabajadores se oponen.

Como viene informando Agencia DIB, con el último aumento que los agentes públicos percibieron con el sueldo de noviembre, se registró una mejora de 25,9% para los primeros diez meses del año pasado, contra una inflación del 24,8% para el mismo período. No obstante, la suba de precios del último bimestre los dejó con saldo negativo, ya que la inflación de 2025 cerró en 31,5%.

Los encuentros serán virtuales y no presenciales en el Ministerio de Trabajo, como sí fue el martes pasado. En primer, las autoridades lugar se reunirán con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a las 14, mientras que a las 15.30 con los distintos gremios que representan a los trabajadores estatales de la Ley 10.430.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Los docentes bonaerenses también reclaman la reapertura "urgente" de las paritarias

Bastian sigue en estado crítico: tiene múltiples fracturas de cráneo

Buscan por ley mayores sanciones para quienes conduzcan con hábitos temerarios en playas

Enero: casi mil conductores sancionados por alcoholemia y 372 por "tapa patente"

El Gobierno dio de baja 20 prepagas y ya suman 139 durante la gestión libertaria

Denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo: el abrazo en Arrecifes que se hizo viral

Cayó banda narco que "atendía" con una ventanilla blindada y pedía controlar mercadería y vuelto

"Perdí un trabajo por llegar tarde": la baja frecuencia de los micros, un drama en la periferia platense

Habilitan la feria judicial por cautelar para que Anses provea medicación a paciente diabético

Los vuelos a Tandil y Olavarría desde Aeroparque están suspendidos hasta marzo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tapar la patente puede salir muy caro. 

Enero: casi mil conductores sancionados por alcoholemia y 372 por "tapa patente"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La gobernación bonaerense. 

La Provincia retoma las paritarias con los gremios y analiza un ajuste por decreto