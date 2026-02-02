Balcarce: dieron de alta a los seis menores, entre ellos, dos bebés, que dieron positivo de cocaína

Los seis menores que dieron positivo en controles por cocaína -entre ellos, dos bebés de dos meses- recibieron el alta médica en el Hospital Municipal de Balcarce y quedaron a cargo de dos tías, conforme lo dispuso el Servicio Local de los Derechos del Niño.

De acuerdo con lo informado en su momento por el periódico La Vanguardia, el lunes 26 de enero una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció a su actual pareja y padre de sus seis hijos por violencia de género .

Al pedir una orden de restricción de acercamiento por hechos ocurridos el domingo, la denunciante manifestó que su pareja la drogaba y expresó su temor de que lo mismo ocurriera con los menores en el entorno familiar.

Los menores, cuyas edades oscilan entre los 2 meses y los 11 años, arrojaron resultados positivos para cocaína en sangre , según los informes médicos.

Durante el fin de semana la justicia autorizó la realización de un procedimiento de Cámara Gesell para los menores de mayor edad, con el fin de recabar testimonios en el marco de la investigación. También fueron citados a declarar la madre y otros integrantes de la familia ante el fiscal del distrito, Rodolfo Moure.

Una pericia complementaria sobre una lata de leche en polvo secuestrada durante el allanamiento en el domicilio familiar aparece como prueba potencialmente determinante para la causa. Por su parte, el padre de los niños permanece detenido en el Penal de Batán; la investigación fue caratulada provisoriamente como “suministro de estupefacientes a menores de edad”, agravado por el vínculo.

Fuente: Agencia DIB