Bahía Blanca: un trabajador encontró un feto en el relleno sanitario

Vista del relleno sanitario de Bahía Blanca, donde fue hallado el feto de un bebé. Fuente: Google Maps

El cuerpo de un bebé fue encontrado este martes en el relleno sanitario de Bahía Blanca, un hecho que generó gran impacto en la comunidad y motivó a desplegar un operativo en el lugar.

Según las primeras informaciones, el hallazgo fue realizado por un trabajador que se encontraba desarrollando tareas habituales en el predio. Al advertir la presencia del cuerpo, dio aviso inmediato al personal de seguridad. A partir de la notificación se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones y se convocaron las fuerzas de seguridad.

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Efectivos de la Comisaría Tercera y personal de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en el lugar con el objetivo de determinar las circunstancias del deceso y reunir elementos para la investigación.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que, hasta el momento, no se presentó ninguna persona vinculada a la pérdida del feto o a un aborto ni surgieron elementos que permitan establecer el origen del cuerpo hallado. Fuente: Agencia DIB

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