martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 18:47

Bahía Blanca: un trabajador encontró un feto en el relleno sanitario

El episodio sorprendió a un trabajador mientras realizaba sus tareas habituales en el predio ubicado en las afueras de Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
Vista del relleno sanitario de Bahía Blanca, donde fue hallado el feto de un bebé.&nbsp;

Vista del relleno sanitario de Bahía Blanca, donde fue hallado el feto de un bebé. 

Fuente: Google Maps

El cuerpo de un bebé fue encontrado este martes en el relleno sanitario de Bahía Blanca, un hecho que generó gran impacto en la comunidad y motivó a desplegar un operativo en el lugar.

Más noticias
Miércoles y jueves con paro de auxiliares docentes de ATE.

Auxiliares docentes paran 48 horas en distritos del sur de la provincia de Buenos Aires
Fernando Troyansky, en la actualidad, reconocido por el Austria Viena, su club.

Fernando Troyansky: el futbolista de un pueblo muy pequeño de la provincia que hizo su carrera en Austria

Según las primeras informaciones, el hallazgo fue realizado por un trabajador que se encontraba desarrollando tareas habituales en el predio. Al advertir la presencia del cuerpo, dio aviso inmediato al personal de seguridad. A partir de la notificación se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones y se convocaron las fuerzas de seguridad.

Embed

Efectivos de la Comisaría Tercera y personal de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en el lugar con el objetivo de determinar las circunstancias del deceso y reunir elementos para la investigación.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que, hasta el momento, no se presentó ninguna persona vinculada a la pérdida del feto o a un aborto ni surgieron elementos que permitan establecer el origen del cuerpo hallado.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Auxiliares docentes paran 48 horas en distritos del sur de la provincia de Buenos Aires

Fernando Troyansky: el futbolista de un pueblo muy pequeño de la provincia que hizo su carrera en Austria

El puerto de Bahía Blanca tuvo el mejor mayo de los últimos cinco años

Bahía Blanca: buscan a Solange Silva, de 15 años, de quien no hay rastros desde el miércoles

Miles de profesionales participan del Examen de Residencias Bonaerenses

Bahía Blanca: prueba piloto con el primer semáforo inteligente de la ciudad

Bahía Blanca: feroz pelea entre trapitos y gitanos por un robo termina con un menor herido

Bahía Blanca: internaron a un bebé intoxicado con cocaína y preocupa la recurrencia de casos

Bahía Blanca: el peronismo bonaerense profundiza el debate interno y reclama por Cristina

Rescatan más de 200 documentos vinculados a San Martín y otros próceres valuados en 100 mil dólares

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sistemas de almacenamiento eléctrico.

La Provincia avanza con un plan de baterías para reforzar el sistema eléctrico

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Patricia Bullrich y Manuel Adorni. 

Adorni, blindado: Bullrich suspendió el informe que debía dar en el Senado para "no exponerlo"